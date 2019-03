Seveler Schüler machen Abfall sichtbar

(jn/pd) Heutzutage findet die Futterernte meist mechanisch statt. Eine Maschine mäht das Gras und schneidet es in kleine Teile, die dann siliert und für den Winter haltbar gemacht werden.

Harte Fremdkörper wie Aludosen oder Plastikflaschen, aber auch verlorene oder liegengelassene Nägel oder Drahtteile werden ebenfalls zerkleinert und gelangen so als spitze oder sonst schädliche Fremdstoffe in den Magen der Tiere. Die Tiere erleiden innere Verletzungen und es kommt zu Entzündungen und Schmerzen. In der Folge fressen sie nicht mehr, magern ab. Im Extremfall kommt es zum Tod, was leider immer wieder vorkommt. Manchmal kann eine (mehrere tausend Franken) teure, vom Landwirt berappte Operation das Tier retten.

Harte und starre Fremdkörper können zudem die Maschinen beschädigen, deren Reparaturen ebenfalls hohe Kosten verursachen. Gesundheitlich bedenklich sind auch Zigarettenstummel sowie Hundekot in Gras, das für die Tierfütterung bestimmt ist.