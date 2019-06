Die Gemeinde Sevelen unterstützt die Dorfvereine mit 31'582 Franken Der Gemeinderat hat die Beiträge an die verschiedenen Dorfvereine beschlossen. Am meisten Geld fliesst zu den Sportvereinen.

19'942 Franken erhalten die Seveler Sportverein von der Gemeinde als Vereinsunterstützung . (Bild: Donato Caspari)





(pd) Das vor Jahren festgelegte System für die Auszahlung der Beiträge an verschiedene Vereine habe sich bewährt, heisst es in den Ratsnachrichten aus dem Rathaus. So erhalten Vereine, welche sich der Jugendbetreuung und Jugendförderung widmen, individuell festgelegte Beiträge für Schülerinnen und Schüler, Junioren usw.

Insgesamt wurden Vereinsunterstützungen in der Höhe von total 31'582.50 Fr. bewilligt. Davon sind 19'642.50 Fr. für Sportvereine und 9940.00 Fr. für kulturell tätige Vereine bestimmt. Der Rest verteilt sich auf verschiedene Institutionen, insbesondere auch im Sozialbereich.