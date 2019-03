Sevelen: Unfallverursacherin muss das «Billett» abgeben

Eine 40-jährige Autolenkerin hat am Mittwochabend in Sevelen einen Unfall verursacht, als sie von der Bahnhofstrasse in die Hauptstrasse einbog. Die Polizei ordnete eine Blut- und Urinprobe an und nahm ihr den Führerausweis ab.