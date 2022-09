Sevelen Brand in Industrieofen verursacht Sachschaden von mehreren 10’000 Franken Am Mittwochmorgen ist es in einem Industrieofen in Sevelen zu einer Verpuffung gekommen. Die Feuerwehr konnte die Örtlichkeit vom Rauch befreien.

Bild: Kapo SG

Gemäss jetzigen Erkenntnissen ist es am Mittwoch an der Schildstrasse 20 um kurz nach 6.15 Uhr zu einer Verpuffung in einem Ofen gekommen. In diesem wurden jeweils Glasfaserplatten erhitzt. Wie die St. Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, wurde der Ofen beschädigt und Rauch trat aus. Dieser löste die Brandmeldeanlage aus, worauf die Feuerwehr aufgeboten wurde. Die eingetroffenen Einsatzkräfte konnte am Ort kein offenes Feuer und keine verletzte Personen feststellen. Beim Brand entstand ein Sachschaden von mehreren 10'000 Franken.

Die Ursache wird vom Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt. (kapo/vat)