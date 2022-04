Sozialleistungen Sevelen mit höchster, Sennwald mit tiefster Quote im Wahlkreis Werdenberg Der Kanton hat den Analysebericht zu den bedarfsabhängigen Sozialleistungen publiziert.

Im Kanton markant angestiegen: Das Sozialhilferisiko bei Personen zwischen 56 und 64 Jahren.

Der Analysebericht präsentiert Basiskennzahlen aus dem Jahr 2020 zu Sozialhilfe, Alimentenbevorschussung, Elternschaftsbeiträgen und ausserordentlichen Ergänzungsleistungen sowie Kennzahlen zur Sozialhilfe im Asyl- und Flüchtlingsbereich. Ein Spezialteil beleuchtet die Vergabe von kantonalen Corona-Hilfen an armutsgefährdete Personen. Das geht aus einer Medienmitteilung des Kantons hervor.

Im Jahr 2020 haben im Kanton St.Gallen 10676 Personen finanzielle Leistungen der Sozialhilfe bezogen. Das sind 41 Personen mehr als im Vorjahr und entspricht einer minimalen Zunahme um 0,4 Prozent. Die Sozialhilfequote liegt unverändert bei 2,1 Prozent. Insgesamt betrachtet hat die im Zuge der Covid-19-Pandemie zunächst angestiegene Arbeitslosigkeit 2020 nicht unmittelbar zu einer Zunahme der Sozialhilfebeziehenden geführt. Auf regionaler und kommunaler Ebene zeigen sich jedoch zwischen 2019 und 2020 durchaus Veränderungen in der Anzahl der unterstützten Personen. Am deutlichsten im Wahlkreis Toggenburg, in dem die Sozialhilfequote von 2,1 auf 2,3 Prozent angestiegen ist.

Das Sozialhilferisiko für Ältere steigt markant

Die Gemeinde mit der höchsten Sozialhilfequote im Wahlkreis Werdenberg ist Sevelen mit 2,4 Prozent. Die Gemeinde mit der tiefsten Sozialhilfequote ist Sennwald mit 0,9 Prozent. Dazwischen liegen Gams (1,2), Grabs (1,4), Buchs (1,8) und Wartau (1,9). Im Wahlkreis Toggenburg liegt die Gemeinde Wildhaus-AltSt.Johann mit ei­ner Sozialhilfequote von 0,9 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 2,3 Prozent. Die höchste Quote im Kanton hat die Stadt St.Gallen mit 4,4 Prozent, die tiefste findet man in Berg mit 0,1 Prozent. Fokussiert auf die Wahlkreise hat das Sarganserland mit 1,1 Prozent am wenigsten Sozialhilfebeziehende.

Das Sozialhilferisiko der Personen von 18 bis 25 Jahren ist zwischen 2010 und 2020 um einen halben Prozentpunkt auf 2,2 Prozent gesunken, geht aus dem Bericht weiter hervor. Damit habe sich die Situation bei den jungen Erwachsenen in den vergangenen zehn Jahren unter allen Altersgruppen am deutlichsten verbessert. Die Anzahl unterstützter Personen von 56 bis 64 Jahren steigt kontinuierlich und hat zwischen 2010 und 2020 um mehr als 50 Prozent zugenommen. Durch diese Zunahme trägt diese Altersgruppe mit 2,1 Prozent ein nahezu gleich hohes Sozialhilferisiko wie die Gesamtbevölkerung.

Eineltern-Haushalte tragen ein höheres Risiko

6072 Privathaushalte beanspruchten 2020 mindestens einmal Leistungen der finanziellen Sozialhilfe der Gemeinde. Das entspricht 2,7 Prozent aller privaten Haushalte des Kantons. Je nach Haushaltstyp bestehen deutliche Unterschiede. Ein­eltern-Haushalte tragen mit 16,4 Prozent ein sechsfach höheres Sozialhilferisiko. Haushalte mit Verheirateten oder drei und mehr Erwachsenen haben ein klar unterdurchschnittliches Sozialhilferisiko. Das hängt auch damit zusammen, dass mehrere erwachsene Personen zur Erzielung eines Einkommens beitragen können, heisst es weiter.

Die Corona-Hilfen wurden zu 50 Prozent ausgeschöpft

Die Regierung des Kantons St.Gallen hat im März 2021 Corona-Hilfen für Privatpersonen eingerichtet und eine entsprechende Verordnung verabschiedet. Der Kanton wolle damit Personen, die besonders stark von der Pandemie betroffen sind und trotz umfassen­- der Unterstützungsmassnahmen von Bund und Kanton knapp am Existenzminimum leben, finanziell unterstützen.

Insgesamt zahlten die Gemeinden im Jahr 2021 Corona- Hilfen an 367 Gesuchstellende, wobei insgesamt 2,5 Mio. Franken ausbezahlt wurden. In absoluten Zahlen hat der Wahlkreis St.Gallen mit 94 Fällen und insgesamt 611748 Franken auch die meisten Corona-Hilfen ausbezahlt. Im östlichen Teil des Kantons vom Rheintal bis ins Sarganserland sind deutlich mehr Gesuche mit Corona-Hilfen ausbezahlt worden als im restlichen Teil des Kantons. Die Unterschiede betragen teils den Faktor zehn: Während in den Wahlkreisen Toggenburg und Rorschach nur auf rund jede fünfundfünfzigste Unterstützungseinheit mit wirtschaftlicher Sozialhilfe eine Unterstützung mit Corona-Hilfen entfiel, kam in den Wahlkreisen Werdenberg und Sarganserland auf jede fünfte bzw. vierte Sozialhilfeunterstützung eine Auszahlung mit Corona-Hilfen. (ab/pd)