Sevelen: Hagmann und Gerhardt treten aus dem Gemeinderat zurück Schulratspräsidentin Esther Hagmann (FDP) und Gemeinderat Christian Gerhardt (parteilos) haben aus persönlichen Gründen ihren Rücktritt beim Gemeinderat eingereicht. Beide sind seit Anfang 2013 im Amt. Heini Schwendener

Das Sessellrücken im Seveler Rathaus geht weiter. Per Ende Jahr treten Esther Hagman und Christian Gerhardt aus dem Gemeinderat zurück. (Bild: PD)

Gemäss Mitteilung aus dem Rathaus hat der Gemeinderat die beiden Rücktritte per 31. Dezember dieses Jahres genehmigt. Der Termin für die Neuwahl wird auf den 20. Oktober, ein allfälliger 2. Wahlgang auf den 9. Februar 2020 festgelegt. Wahlvorschläge sind bis Mittwoch, 7. August, 17 Uhr, an die Kanzlei der Gemeinde einzureichen.

Esther Hagmann

Esther Hagmann und Christian Gerhardt wurden beide auf Beginn der Amtsperiode 2013 bis 2016 in den Seveler Gemeinderat gewählt. Esther Hagmann präsidiert seither den Schulrat und steht dem Ressort Bildung im Gemeinderat vor. Christian Gerhardt leitet das Ressort Elektrizitäts- und Wasserwerk (EWS) und präsidiert die Betriebskommission des EWS. Beide treten sie nach sieben Jahren Tätigkeit im Seveler Gemeinderat zurück.

Fünf von sieben Ratsmitgliedern ausgewechselt

Christian Gerhardt

Die Amtsperiode 2017 bis 2020 wird als bewegte in die Geschichte eingehen. Damals wurden Ursula Wunder Nowotny (parteilos) und Anian Vogel (FDP) neu in den Gemeinderat gewählt. Im Laufe dieser Amtsperiode kam es bereits zum Rücktritt von Remco Hitzert (FDP). 2018 wurde Rudolf Kühne (parteilos) als Hitzerts Nachfolger gewählt. Und nun kommt per Ende Jahr noch einmal zu zwei Wechseln.

Ab 2020 werden also nur noch Gemeindepräsident Roland Ledergeber (parteilos) und Claudia Billet (SP) als «alte Hasen» im Seveler Gemeinderat sein, die 2016 schon Ratsmitglieder waren.