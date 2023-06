Umzonung Einwohnerverein Rans-Oberräfis sendet «unüberhörbares Signal» an die Gemeinde Sevelen Der Einwohnerverein Rans-Oberräfis (EVRO) hinterfragt das geplante Feuerwehr-Depot. Gegen eine mögliche Umzonung der betreffenden Parzelle rief der Verein zur Unterschriftensammlung auf.

Bei diesem Einlenker in Rans ist das neue Feuerwehrdepot vorgesehen. Bild: Archiv

Der Einwohnerverein Rans-Oberräfis (EVRO) sendet ein klares und unüberhörbares Signal an die Gemeinde Sevelen und an den Zweckverband FWWS, den Standort «Quadrätscha» zu hinterfragen. Er hat dafür Unterschriften gesammelt. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor.

Der Verein hat am Mitwirkungsverfahren der Gemeinde Sevelen teilgenommen. Bis am 2. Juni legte die Gemeinde die Revision des Zonenplans zur Mitwirkung auf. Darin enthalten ist eine Umzonung der Parzelle Quadrätscha am nördlichen Ortseingang von Rans. Diese Parzelle soll bekanntlich dem Zweckverband der Feuerwehr Werdenberg Süd (FWWS) zur Verfügung gestellt werden, um ein Interventionszentrum für die Feuerwehr, Rettung und Zivilschutz zu erstellen.

110 Personen haben unterschrieben

Gegen diese mögliche Umzonung rief der EVRO zur Unterschriftensammlung auf. An dieser Sammlung beteiligten sich über 110 Personen, geht aus der Mitteilung weiter hervor. Weitere Personen reichten ein eigenes Schreiben ein.

Die Gründe gegen diesen Standort sind aus Sicht des Vereins vielfältig. In der Mitteilung aufgezählt werden die dezentrale Lage zu Buchs und Sevelen (in Buchs finden mit Abstand am meisten Einsätze statt), die Verkehrsbelastung entlang der Churerstrasse, die laut EVRO ungünstige Verkehrsführung via Badstrasse mit dem Einlenker in die Churerstrasse, Versiegelung von Landwirtschaftsland mit teilweiser Fruchtfolgeflächen und die Sicherheit für den Langsamverkehr.

Gemeinde Sevelen soll andere Standorte evaluieren

Der Einwohnerverein weist auch darauf hin, dass die Hilfsfrist für geringes bis mittleres Risiko maximal 15 Minuten beträgt, bei mittlerem bis hohem Risiko maximal zehn Minuten. Der Zweckverband lässt bereits überprüfen, ob die Hilfsfristen am Standort Quadrätscha eingehalten werden können. Auf eine Einzonung auf Vorrat sei zu verzichten, so der EVRO.

In der Medienmitteilung wird betont, «dass sich diese Einwände nicht gegen die Feuerwehr, die Rettung oder den Zivilschutz richten. Ganz im Gegenteil. Eine zeitgemässe Infrastruktur hilft den Organisationen ihren wichtigen Auftrag zu erfüllen.»

Es sei jedoch unverständlich, dass ein Interventionszentrum trotz der zu erwartenden Lärmemissionen direkt an bestehende Wohnquartiere angrenzend projektiert werde. Deshalb ersucht der EVRO die Gemeinde Sevelen eindringlich von einem Standort in Rans oder Oberräfis abzusehen und geeignetere Standorte zu evaluieren, beispielsweise in der Nähe von Industriegebieten. (red.)