Sevelen Eine verletzte Person und grosser Sachschaden bei Kollision Am Dienstagmittagmittag sind auf der Rheinstrasse, Höhe Autobahneinfahrt Richtung Chur, zwei Autos zusammengestossen. Die 41-jährige Fahrerin eines Autos wurde dabei leicht verletzt.

Beim Abbiegen ist es passiert: Kollision zwischen zwei Personenwagen in Sevelen. Bild: Kapo

Eine 58-jährige Frau fuhr vom Fürstentum Liechtenstein herkommend auf der Rheinstrasse Richtung Sevelen. In der Folge bog sie bei der Einfahrt auf die Autobahn A13 Richtung Chur nach links ab. Gleichzeitig fuhr die 41-jährige Frau mit ihrem Auto in die Gegenrichtung. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Autos, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei.



Der Unfall forderte eine verletzte Person und hohen Sachschaden. Bild: Kapo

Bei dem Unfall wurde die 41-Jährige leicht verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Autos entstand Sachschaden von rund 17 500 Franken. (wo)