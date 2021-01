Sevelen Die Rekrutenschule im Homeoffice: Adrian Muster ist drei Wochen mit dem Hund anstatt mit dem Gewehr unterwegs Der 21-jährige Adrian Muster absolviert derzeit die Rekrutenschule. Aufgrund der Massnahmen zur Pandemiebekämpfung musste er vergangene Woche aber nicht in die Kaserne nach Kloten einrücken, sondern durfte die Rekrutenschule zuhause beginnen.

Adrian Muster verbringt täglich sechs Stunden am Computer, um Theorie für die RS zu lernen. Bild: PD

Adrian Muster ist einer von 5000 Schweizer Rekruten, der die Rekrutenschule (RS) im Homeoffice absolviert. Drei Wochen lang, vom 18. Januar bis 7. Februar, darf Adrian Muster zu Hause bleiben. Nächsten Montag muss auch er einrücken und unter der Woche bis zum Schluss der RS physisch vor Ort sein. Sein Ausbildungsort befindet sich in Kloten.

Der Rekrut ist froh, dass seine Kaserne nicht weiter weg ist – in der Westschweiz oder im Tessin. Dass er die ersten drei Wochen gar zu Hause bleiben darf, damit rechnete er vergangenen Sommer nicht, als er zur Aushebung eingeladen wurde.

«Hat mich nicht gestört»

Obwohl im Spätherbst die Anzahl Coronafälle zunahm, hiess es Mitte Dezember, dass die RS im gewohnten Rahmen ablaufen werde. «Etwas später habe ich aus den Medien erfahren, dass einige Rekruten die RS zu Hause beginnen dürfen. Mein erster Gedanke war, dass ich drei Wochen lang nicht im Kasernenbett, sondern daheim schlafen kann. Das hat mich nicht gestört», sagt Adrian Muster. Am 6.Januar folgte dann ein formelles Schreiben, welches die Home-RS bestätigte.

Rekruten dürfen sich die Aufgaben selber einteilen

Da der 21-Jährige davon ausging, dass der Server überlastet sein könnte, loggte er sich eine Woche vor dem offiziellen RS-Beginn ein. Seine Zweifel waren berechtigt. Am ersten und zweiten Tag der Home-RS war das System überfordert. Adrian Muster sagt:

«Die Wartezeiten waren so lange, ich hätte in der Zwischenzeit einen Roman schreiben können.»

Am Mittwoch und Donnerstag vergangene Woche habe das System dann gar nicht mehr funktioniert. Erst ab Freitagmittag funktionierte es wieder.

Damit die Rekruten nicht ohne Lernstoff dastanden, erhielten sie vergangene Woche per E-Mail verschiedene Reglemente zum Lesen. Unter anderem steht darin, wie der Umgang mit dem persönlichen Schutzmaterial und der persönlichen Waffe funktioniert. Auch das Dienstreglement oder ein Dokument zur Selbst- und Kameradenhilfe war enthalten.

Wissensstand und Fitness wird überprüft

«Es war teilweise trocken. Beispielsweise wird der Umgang mit der Waffe und deren Einstellungen derzeit nur in der Theorie geübt, ohne dass ich je ein Gewehr in der Hand hielt. Im Online-Tool hingegen wird die Theorie akustisch und mit ansprechenden Bildern ergänzt.»

Über das Wochenende wurde das System, wie zuvor angekündigt, gewartet und diese Woche habe es dann einwandfrei funktioniert. Den Rekruten wird empfohlen, zu Hause sechs Stunden pro Tag Theorie zu lernen und vier Stunden pro Woche Sport zu treiben. Wenn die Rekruten am 8. Februar physisch einrücken müssen, wird ihr Wissensstand und ihre Fitness überprüft.

Mit PET-Flaschen und App zum Fitnesstest

Die Aufgaben dürfen sich die Rekruten selber einteilen. Adrian Muster hat sich entschieden, dass er um 7.30 Uhr aufsteht, frühstückt und danach 40 Minuten Sport treibt. Um 9 Uhr beginnt er, Theorie zu lernen. Nach getaner Arbeit geht er mit seinen Hunden ein bis zwei Stunden spazieren, um fit für die kommenden Märsche zu sein. Dabei kann er seine Kampfstiefel einlaufen, die er bereits abholen durfte.

«Bis jetzt finde ich die RS angenehm. Ich kann mich nicht beschweren. Ich bin es von meinem Studium gewohnt, selbstständig zu lernen.» Einzig den Austausch mit gleichaltrigen Kollegen vermisse er. Gut findet er, dass für die Sportübungen eine Militärapp zur Verfügung gestellt wird.

«Die Fitnesscenter haben coronabedingt geschlossen und joggen war wegen des vielen Schnees nicht möglich.»

In der App könne er seine Sportresultate von der Aushebung eingeben. Zudem gibt er ein, was für eine Funktion er in der RS ausübt. Aufgrund dessen sucht die App die geeignetsten Übungen und die Anzahl Wiederholungen für ihn aus. Die Übungen werden jede Woche von der App automatisch angepasst. Entweder wird die Anzahl Wiederholungen erhöht oder eine neue oder zusätzliche Übung vorgeschlagen.

Es sind Übungen wie zum Beispiel Hampelmänner, Liegestützen, Kniebeugen oder Kombinationssprünge. «Ich habe dafür keine Geräte benötigt. Auch eine Matte habe ich nicht. Nur einmal habe ich mit PET-Flaschen improvisieren müssen, weil ich keine Gewichte zu Hause hatte.»

Zum Einkaufen fahren muss unter der Woche jemand anderes

Wie auch in der physischen RS gibt es in der Home-RS Regeln, welche die Rekruten befolgen müssen. So darf Adrian Muster von Sonntag, 24 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, aus Versicherungsgründen keine privaten Fahrzeuge lenken. «Das bedeutet, dass jemand anderes aus meiner Familie unter der Woche die Einkäufe erledigen muss», sagt der Rekrut.

Ein weiterer Nachteil, der sich daraus ergibt, ist, dass Adrian Muster in dieser Zeit keine Fahrpraxis sammeln kann, die er als Einheitssanitäter und -fahrer gebrauchen könnte.

«Ich denke, ich werde eine coole Zeit haben»

Aus Sicht des jungen Werdenbergers hat die Home-RS aber auch Vorteile. Als Vorteil sieht er, dass er in seinem gewohnten Umfeld ist, seine Kampfstiefel einlaufen und nach Bedarf eine Pause einlegen kann. Dennoch freut er sich auf den 8.Februar. «Von der physischen RS verspreche ich mir Abwechslung. Ich denke, ich werde mit den neuen Kollegen sicher eine coole Zeit vor Ort haben.»