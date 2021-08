Sevelen Bis zu 20 Millionen Franken teuer: Drei Varianten für die Areal-Entwicklung Drei Könige und was die Gemeinde dafür bekommen würde Die am Dienstagabend der Öffentlichkeit präsentierte Studie 3K zeigt auf, wie die 2013 von der Gemeinde Sevelen erworbene Liegenschaft wiederbelebt werden könnte: mit Restaurant, Dorfplatz, Gemeindesaal und Mantelnutzung.



Die Gemeinde Sevelen ist seit November 2013 Eigentümerin des Areals Drei Könige. Die Studie 3K zeigt auf, wie das Areal künftig genutzt werden könnte. Bild: Heini Schwendener

Wie weiter mit dem weitgehend brachliegenden Areal Drei Könige in Sevelen? Diese Frage treibt Behörden und Bevölkerung seit Jahren um und hat auch schon hitzige Kontroversen ausgelöst. Am Dienstagabend fanden sich in der Sporthalle Gadretsch rund 130 erwartungsvolle Bürgerinnen und Bürger ein, um bei der Präsentation der Studie 3K (Drei Könige) dabei zu sein.

Drei Varianten einer möglichen Areal-Entwicklung und das weitere Vorgehen wurden vom Seveler Gemeindepräsidenten Eduard Neuhaus, von Werner Binotto, ehemaliger Kantonsbaumeister, und von Baufachmann Patrik Hämmerle vorgestellt.

Gemeindepräsident Eduard Neuhaus, Werner Binotto, ehemaliger Kantonsbaumeister, und Baufachmann Patrik Hämmerle (von links) stellten am Dienstagabend die Studie 3K (Drei Könige) vor. Bild: Heini Schwendener

Das Investitionsvolumen ist so unterschiedlich wie es die Varianten sind. Es bewegt sich in der Bandbreite von 3,6 bis 20 Millionen Franken. Dabei handelt es sich um Kostenschätzungen mit Abweichungen von +/– 25 Prozent, welche in dieser frühen Planungsphase üblich sind.

Kosten liegen je nach Variante zwischen 3,6 und 20 Millionen

Was würde Sevelen dafür bekommen? Die Variante, die am wenigsten kostet und am wenigsten bauliche Massnahmen erfordert, sieht die Renovation des bestehenden Restaurationsbetriebs für 2,6 Millionen Franken vor, ausserdem die Sanierung des Gemeindesaals für 1 Million.

Variante 2 schlägt den Abbruch des stark sanierungsbedürftigen und seit neun Jahren geschlossenen Restaurantteils vor. Es entstehen ein neues Restaurant und ein Dorfplatz. Der Gemeindesaal bleibt bestehen und wird saniert – Kosten total: 9,5 Millionen Franken.

Eine Variante 2 Plus gibt es auch noch. Sie basiert auf Variante 2, ersetzt aber den bestehenden Gemeindesaal durch neue, grössere Räumlichkeiten für 450 Personen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 13,7 Millionen Franken.



Komplette Neuüberbauung mit grosser Mantelnutzung

Variante 3 wäre ein grosser Wurf, sieht sie doch die komplette Neubebauung des Gesamtareals entsprechend der Variante 2 Plus vor. Allerdings wäre bei dieser Variante die Mantelnutzung in Form von Wohnungen und Gewerbeflächen sehr viel grösser.

Hotel Restaurant Drei Könige wurde 1963 erbaut Das Hotel Restaurant Drei Könige mit Saal hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Es wurde 1963 erbaut. Vierzig Jahre später erwarb die Politische Gemeinde Sevelen den Saal. 2004 folgte dessen Sanierung; Foyer, Küche, WC-Anlagen sowie Nebenbühne wurden angebaut. Ebenso erstellte die Besitzerin im Osten der Liegenschaft öffentliche Parkplätze. Die Einweihung des Gemeindesaales erfolgte im Januar 2005. Nach rund 50 Jahren schloss im November 2012 der regional bekannte Restaurationsbetrieb Drei Könige. Eine Nachfolgelösung konnte nicht gefunden werden, das Konkursverfahren war unumgänglich. Im Herbst 2013 erwarb die Politische Gemeinde Sevelen die Liegenschaft per Freihandkauf. (pd)

Die Präsentation der Studie 3K kam beim Publikum gut an, für Gesprächsstoff ist nun gesorgt. Klar ist: Alle Varianten der Areal-Entwicklung wären eine Investition der Gemeinde in den Kultur- und Lebensraum.