Sepp Köppel stellt Werke in der Kantonalbank in Buchs aus In der Schalterhalle stellt der Gamser Fotograf Sepp Köppel bis am 2.Mai zwölf Werke aus. Die Bilder sind in schwarz-weiss gehalten und bestehen aus sechs sogenannten Scanografien und sechs Fotografien.

Experimentiert fotografisch: Sepp Köppel aus Gams. (Bild: PD)

(pd) Der Begriff Scanografie bezeichnet ein fotografisches Verfahren und dessen Ergebnisse, bei dem ein Scanner zur Digitalisierung benutzt wird.

Verschiedene Ebenen werden zusammengefügt

Der Unterschied zur normalen Fotografie ist, dass der Scanner die Umgebung sukzessiv aufnimmt und somit behält das Ergebnis eine zeitliche Entwicklung des fotografierten Subjekts.

Nach dem farbigen Scan bearbeitet Sepp Köppel die Bilder am PC und wandelt sie in schwarz-weisse Aufnahmen um. Dabei benutzt er am PC Ebenen, welche am Schluss der Arbeit zu einer Datei zusammengefügt werden. Die Drucke entstehen im Mehrfarben-Druckverfahren auf einem Tintenstrahldrucker mit Pigmenttinten auf hochwertigem Papier.

Von Bäumen angezogen

Fotografisch hat sich Sepp Köppel in den letzten Jahren vor allem mit Bäumen befasst. Er hat dabei Bäume in der Landschaft gesucht, die weder spektakulär noch rekordverdächtig in Bezug auf das Alter und Grösse waren, sondern einfach Exemplare, die ihn angezogen haben. Exemplare, die aus seiner Sicht zu Bildern werden könnten.

Zuhause bearbeitet er die Fotografien am PC, bis sie seiner Vorstellung entsprechend gedruckt werden. Sie werden wie Scanografien mit einem Tintenstrahldrucker auf hochwertiges Papier gedruckt. (pd)