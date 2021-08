Gleich zwei Frauen wurden am Sonntagmorgen in der Kirche Sennwald offiziell willkommen geheissen. Vizedekan Lars Altenhölscher wandte seine Worte mit einem Willkommensgruss sowohl an die gewählte Pfarrerin Nanette Rüegg, wie auch an die Inpflichtnahme von Kirchenvorsteherin Caroline Winter.