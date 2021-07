Sennwald «Regina e Principessa»: Musikalischer Hochgenuss mit Ihrer Majestät Am vergangenen Sonntag wurde die Sennwalder Grubenmannkirche vorübergehend zum Schauplatz höfischen Lebens. Gleich zwei edle Damen warteten dem begeisterten Publikum mit einer Audienz auf.

Ein weiteres Konzert von KiSSS (Konzert, Kunst, Kultur, Kirche in Sennwald-Salez-Sax) ging am Sonntag über die Bühne. Bild: PD

(pd) Karl Hardegger an der Mayer-Orgel eröffnete virtuos das KiSSS-Konzert «Regina e Principessa» mit Präludium, Fuge und Ciacona in C-Dur von Dietrich Buxtehude.

Auf die mächtig rollenden Klänge folgten dann die wunderbar zarten Melodien von Rheinbergers Abendlied und Pastorale für Violine und Orgel. Als Solistin berührte dabei Raikan Eisenhut die Zuhörer zutiefst.

Für den zweiten Konzertteil wurde die Königin auf der Empore durch die Prinzessin im Chorraum abgelöst. Rund um die Truhenorgel, ein neuerbautes Leihinstrument der Orgelbauwerkstatt Mathis, positionierte sich das Streichquartett, bestehend aus der Musikerfamilie Raikan, Andreas und Maximilian Eisenhut sowie dem Cellisten Aleksandr Karakhanyan.

Im Telemannkonzert in G-Dur für Viola und Streicher brillierte der junge Maximilian Eisenhut an der Bratsche. Auf höchstem Niveau gespielt ­wurden waghalsige Passagen zum Hochgenuss. Das Publikum bedankte sich mit riesigem ­Applaus.

Hardegger liess die Orgel fröhlich sprudeln

In zwei Kirchensonaten von W. A. Mozart zeigte nun das kleine Orgelwerk, vorwiegend für Begleitfunktionen gedacht, seine solistischen Fähigkeiten. Karl Hardegger liess das lieblich klingende Instrument einmal fröhlich sprudeln, dann wieder hell glitzern, und das mit einer verblüffenden Geläufigkeit. Mozart hätte seine Freude daran gehabt! Die Trio-Sonata in G-Dur von G. F. Händel setzte mit ihren fünf Sätzen einen durch und durch majestätischen Schlusspunkt. Sämtliche Musiker und Instrumente wechselten sich hier in Solopassagen und Begleitung ab. Perfekt funktionierte hierbei der vom Violinisten Andreas Eisenhut als «magisch» bezeichnete Kirchenraum als Vermittler zwischen Instrumenten und Zuhörer.

Nach wohlverdientem Beifall durften die Künstler das Publikum mit einer Zugabe, der Air aus der Orchestersuite Nr. 3 von J. S. Bach, in den sommerlichen Abend entlassen.