Sennwald «Neues Verteilzentrum in Sennwald ist ein Meilenstein»: Pistor AG will Kundenbeziehungen in der Ostschweiz abdecken Die Pistor AG plant in ein neues Verteilzentrum. Die Grosshändlerin von Gastro-, Bäckerei- und Pflegebedarf will künftig von Sennwald aus die Ostschweiz beliefern.

So soll das Verteilzentrum in Sennwald dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Die Pistor AG beabsichtigt, an der Heberrietstrasse in Sennwald, zwischen Röfix AG und Pyropac AG, ein neues Verteilzentrum zu bauen. Damit will das Unternehmen aus der Innerschweiz die Kundenbeziehungen in der Ostschweiz abdecken und mit dem strategisch gewählten Standort die Terminverlässlichkeit stärken, heisst es in den Baugesuchsunterlagen, die bis Ende Oktober öffentlich aufliegen. Die Parzelle 471, welche die Pistor AG vom Rheinunternehmen erwerben und bebauen möchte, gehört der Industriezone an und ist 9176 Quadratmeter gross.

18,5 Millionen Franken und zwölf Arbeitsplätze

«Für uns ist das Verteilzentrum in Sennwald ein Meilenstein», sagt Patrick Eigenmann, Mediensprecher der Pistor AG, auf Anfrage des «Werdenberger & Obertoggenburger». «Künftig können wir unseren Ostschweizer Kundinnen und Kunden zwei grosse Vorteile bieten. Erstens profitieren sie von schnelleren Wegen und mehr Liefertagen. Zweitens setzen wir ganz auf Nachhaltigkeit. Dies unter anderem dank Holzbau, Photovoltaik, dem Aufbau einer Elektro-LKW-Flotte oder der Anlieferung der Waren nach Sennwald per Bahncontainer mit elektrischer Kühlung.»

Das Unternehmen investiert total rund 18,5 Millionen Franken in das Verteilzentrum Ostschweiz in Sennwald und schafft voraussichtlich zwölf Arbeitsplätze. «Dabei handelt es sich vorwiegend um Lastwagenfahrerinnen und -fahrer», so Patrick Eigenmann.

Ware kommt nachts per Bahn ins Verteilzentrum

Im luzernischen Rothenburg ist der Hauptsitz und die zentrale Warenwirtschaft der Pistor AG. Alle Produkte werden dort gelagert und kundenauftragsbezogen kommissioniert.

Für die Ost- und die Westschweiz werden die bereitgestellten Kundenaufträge in die jeweilige Verteilzentralen überführt: nach Chavornay VD und künftig nach Sennwald. Wie es im technischen Bericht zum Baugesuch heisst, geschieht dies nachts mit der Bahn, im Sinne der Nachhaltigkeit und um das Lastwagennachtfahrverbot zu umgehen. In Sennwald will das Unternehmen dafür den vorhandenen Gleisanschluss mit entsprechender Ergänzung der Gleisanlagen nutzen.

Auf ungefähr der Hälfte dieser Grünfläche im Sennwalder Industriegebiet will die Pistor AG ihr neues Verteilzentrum bauen. Bild: Corinne Hanselmann

Geplant sei ein nachtaktiver Bahnbetrieb, welcher sich vorteilhaft auf den Verkehrsfluss auf der Simon-Frick-Strasse auswirke und diesen während den stark frequentierten Tagesstunden nicht störe. Die Wegfahrt der beladenen Lastwagen erfolge in den frühen Morgenstunden auf kürzestem Weg zur Autobahn.

Pistor setzt voll auf E-Mobilität

Neben dem Gütertransport per Bahn will die Pistor AG zukünftig auch in der Feinverteilung voll auf nachhaltige, ressourcenschonende Konzepte setzen. So soll bei allen 16 für das geplante Verteilzentrum in Sennwald im Einsatz stehenden Lastwagen auf Elektrofahrzeuge umgestellt und auf Diesel vollumfänglich verzichtet werden. Bereits seit 2015 hat das Unternehmen einzelne Elektro-Lastwagen im Einsatz.

Ein erheblicher Teil des Energiebedarfs für die E-Mobilität könne mit der eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach des Verteilzentrums Sennwald bereitgestellt werden, heisst es in den Unterlagen weiter.

Der Baustart ist für 2023 vorgesehen

Vorgesehen ist ein reiner Holzbau, welcher über dem betonierten Verladerampensockel konstruiert wird. Die Fassade soll mit Fichtenholz verkleidet werden. Geplant sind eine Verladehalle mit 16 Lastwagen-Rampen sowie ostseitig ein zweigeschossiger Kopfbau mit Büro-, Haustechnik- und Sozialräumen.

Die Wärmeerzeugung für das Verteilzentrum soll mittels Wärmepumpenanlagen oder Erdwärme bewerkstelligt werden. Es ist angedacht, dass die Flachdachflächen des gesamten Verteilzentrums mit Photovoltaikanlagen belegt werden. Mit der Fläche von knapp 3500 Quadratmetern lassen sich ungefähr 430000 Kilowattstunden Strom produzieren, was dem Energieverbrauch von zirka 95 Haushalten entspricht. Um die betriebseigenen Lastwagen und die Bahnwagen zu reinigen, plant die Pistor AG ausserdem eine Waschstrasse. Diese Nebenbaute wird mit einer Stahlkonstruktion erstellt. Ein Teil des Wasserbedarfs soll mit gefasstem Regenwasser gedeckt werden.

Der Baustart für das Verteilzentrum ist gemäss Baugesuchsunterlagen ungefähr für März 2023 vorgesehen, Bauvollendung für Juni 2024.