Sennwald Musikgesellschaft blickt an Hauptversammlung auf erfolgreiches Jahr zurück Nach 25 Jahren im Kreativgremium in der Musikgesellschaft Sennwald gibt Rosmarie Hartmann ihr Amt an Nicola Aebi weiter.

Nicola Aebi (Musikkommission), Beatrice Armbrecht (Präsidentin), Rosmarie Hartmann und Simon Tinner (Neumitglied). Bild: PD

Das Vereinsjahr der Musikgesellschaft Sennwald endet jeweils per 30. September. Damit war es bereits wieder Zeit, dass sich die Mitglieder des sehr aktiven Vereins zur Hauptversammlung trafen. Nach ei­nem Pizzaplausch im Restaurant Krone in Sennwald ging Präsidentin Beatrice Armbrecht nahtlos zum geschäftlichen Teil des Abends über.

Wie auch in den vergangenen Jahren konnte sie wiederum auf viele schöne Anlässe zurückblicken und in ihrem Jahresbericht tolle Momente ansprechen. Dank der treuen Sponsoren und Gönner sowie der zahlreich an der Fahnenweihe im Mai anwesenden Gäste konnte das Vereinsjahr mit einem kleinen Gewinn abgeschlossen werden.

Dieser wurde aber direkt wieder in die Nachwuchsförderung und die Finanzierung von Instrumenten investiert.

Musikalische Höhepunkte im Jahr 2023

Mehrfach wurde erwähnt, wie wichtig der Nachwuchs und dessen Ausbildung sei. Ein Blick ins Jahresprogramm 2023 zeigt, dass wieder einige Highlights auf die Musikantinnen und Musikanten warten. Ende März 2023 kommt die Unterhaltungsshow «Traumfabrik» zur Aufführung.

Am 17. Juni nimmt das Erwachsenenkorps am Kreismusiktag in Buchs teil und am Wochenende vom 16. und 17. September wird sich die Jugendmusik Sennwald im Rahmen des Projektorchesters Werdenberg am Eidgenössischen Jugendmusikfest in St. Gallen mit anderen Jugendformationen messen.

Im Traktandum Wahlen wurde der Vorstand einmal mehr einstimmig in seinem Amt bestätigt. Auch Dirigent Roland Wohlwend wurde für ein wei­teres Jahr gewählt und seine Arbeit verdankt.

Simon Tinner neu im Verein aufgenommen

Einzig in der Musikkommission kam es zu einem Wechsel. Rosmarie Hartmann trat als Mitglied dieses Kreativgremiums zurück. Seit eh und je, rund 25 Jahre, hat sich Rosmarie Hartmann in diesem Gremium aktiv betätigt. Der Verein bedankte sich bei ihr mit Blumen und einem Gutschein für ihre jahrelange Arbeit in der Musikkommission.

Auf Rosmarie Hartmann folgt der Schlagzeuger und Perkussionist Nicola Aebi. Er wurde einstimmig gewählt. Bei den Mutationen musste die Präsidentin einen Austritt verkündigen. Gleichzeitig durfte sie aber auch Simon Tinner zur Aufnahme in den Verein vorschlagen, was einstimmig angenommen wurde.

Die Musikgesellschaft Sennwald hat mittlerweile 45 Aktivmitglieder und ist damit ein gut besetzter Musikverein, der sich an den vergangenen Wettspielen, so auch am letzten Kreismusiktag in Mels, jeweils im vorderen Drittel der Rangliste einreihte. (pd)