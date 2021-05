Sennwald «Ich wusste gleich: Hier werde ich mich sofort zuhause fühlen»: Am Samstag ist Saisonstart auf Alp Rohr – mit einer neuen Pächterin Morgen Samstag beginnt für Angelika Weisser und ihr Team die Saison im Berggasthaus Alp Rohr auf 1215 Metern über Meer. Die 59-jährige Deutsche ist die neue Pächterin des Berggasthauses, das im Besitz der Ortsgemeinde Sennwald steht. Aufgrund des vielen Schnees hat sich der Saisonstart etwas verzögert.

Angelika Weisser (von rechts), Hans und Ursi Schlegel sowie Danuta Konieczna freuen sich auf die Gäste. Corinne Hanselmann

«Ich wusste gleich: Hier werde ich mich sofort zuhause fühlen.»

Das sagt Angelika Weisser, als sie von ihrem ersten Besuch auf der Alp Rohr im vergangenen Herbst erzählt. Die 59-Jährige ist die neue Pächterin des Berggasthauses. Zusammen mit ihrem Team, Ursi und Hans Schlegel aus Buchs sowie Danuta Konieczna, steckt sie mitten in den Vorbereitungen auf den Saisonstart: Morgen Samstag ist es so weit.

Ab Samstag heisst es wieder: Herzlich willkommen auf der Alp Rohr. Corinne Hanselmann

2019 war Angelika Weisser auf der Liechtensteiner Alp Pradamee

Angelika Weisser, die auch Lika genannt wird, kommt aus der Nähe von Freiburg im Schwarzwald. Im Sommer 2019 arbeitete sie als Hauswirtschafterin auf der Liechtensteiner Alp Pradamee. Dort kochte sie fürs Alppersonal, war aber auch für die kleine Gastronomie zuständig. «Dabei lernte ich Ursi kennen, die dort im Service geholfen hat», erzählt Angelika Weisser. Seither sind die beiden befreundet.

Vergangenen Sommer arbeitete Angelika Weisser in einem Alpbeizli im Kanton Freiburg. «Das war eine gute Vorbereitung für diese Aufgabe hier.» Sie lernte dort beispielsweise, wie man Fondue macht.

Durch Freundin Ursi auf Alp Rohr gekommen

«Als im Herbst 2020 das Gasthaus Alp Rohr von der Ortsgemeinde Sennwald zur Pacht ausgeschrieben war, sagte mir Ursi Bescheid.» Angelika Weisser bewarb sich.

«Wir fuhren mit dem langjährigen Alpmeister Hannes Looser hier hoch und merkten sofort: Das ist es!»

Die gemütliche Gaststube von Alp Rohr. Corinne Hanselmann

Besonders gefallen habe ihr die Lage.

«Und man spürt, dass dieses Berggasthaus eine lange Geschichte hat und eng mit dem Dorf verknüpft ist.»

Zudem gefalle ihr, wie das Berggasthaus im Jahr 2019 umgebaut wurde: einfach, aber mit schönen, hochwertigen Materialien und ökologischer Technik. «Die Verbindung vom Alten und Traditionellen mit der Gegenwart, ausgerichtet auf das, was in Zukunft kommt.» Und natürlich freue es sie besonders, dass sie das Projekt gemeinsam mit Ursi Schlegel anpacken könne, die in Buchs wohnt. «Ich war im Winter oft bei ihr zu Gast, sie organisiert viel und unterstützt mich, gerade auch bei Dingen, die in der Schweiz anders sind als in Deutschland.»

Die Aussicht von Alp Rohr. Corinne Hanselmann

Auch Ursis Mann Hans, der Landwirt ist, hilft mit. Mit seinem Traktor transportiert er beispielsweise Getränke-Nachschub und sonstiges Material zur Alp Rohr. Gerade für schwerere Arbeiten dürfe das Team ausserdem auf eine tolle Zusammenarbeit mit Hannes Looser zählen.

Sie machte extra die Wirteprüfung

Pächterin ist Angelika Weisser zum ersten Mal. Sie hat für das Berggasthaus Alp Rohr extra die Wirteprüfung gemacht. Bisher hatte sie als Angestellte in der Gastronomie sowie im privaten Umfeld Erfahrung gesammelt. So begann sie bereits als 14-jährige Schülerin, am Wochenende in einem Restaurant im Service auszuhelfen. Als Mutter von drei, mittlerweile erwachsenen, Kindern wisse sie zudem, wie Haushalt geht, erzählt sie schmunzelnd.

2019 hat die Ortsgemeinde Sennwald das Berggasthaus modernisiert und erweitert. Corinne Hanselmann

Auf der Speisekarte stehen beispielsweise Klassiker wie das Alp-Rohr-Plättli, «natürlich mit Produkten aus der Region», Gersten- und Gulaschsuppe, Salate, Spätzli, Kuchen, aber auch Käsefondue. Bei schönem Wetter soll sonntags zudem der Grill zum Einsatz kommen.

Der Schnee verzögerte die Eröffnung ein wenig

In den vergangenen Tagen richtete sich das Team auf Alp Rohr ein. Corinne Hanselmann

Eigentlich war die Eröffnung für Auffahrt geplant. Doch der viele Schnee auf dem Weg zur Alp Rohr verzögerte den Start ein wenig. Anfang Woche konnten Installateure nun Wasserleitungen und Brunnenanlage aus dem «Winterschlaf» holen. Lika Weisser und ihr Team richteten sich ein und freuen sich nun, am Samstag erste Gäste willkommen zu heissen. «Auch meine Familie mit den zwei Enkelkindern sowie Freunde aus Deutschland wollen vorbeikommen», freut sich Angelika Weisser.

«Die sind alle schon ganz neugierig!»