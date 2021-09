Gleich zwei Einbrüche in Firmen im Sennwalder Industriegebiet

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ist eine unbekannte Täterschaft an der Simon Frick-Strasse in Sennwald in zwei Firmen eingebrochen. Die Kantonspolizei St.Gallen geht davon aus, dass es sich um die gleiche Täterschaft handelt.