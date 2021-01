Seit Oktober werden in Europa zahlreiche an Vogelgrippe verstorbene Vögel gemeldet. Nun wurden durch den Kantonstierarzt Massnahmen verfügt, um die Einschleppung der Vogelgrippe in die Ostschweiz zu verhindern. Diese gelten unter anderem in der Gemeinde Sennwald, aber nicht auf dem ganzen Gemeindegebiet.