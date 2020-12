Sennwald Frühmorgens besammelten sich die Schüler des Oberstufenzentrums Türggenau und bildeten ein Zeichen der Liebe Ein in vielfacher Hinsicht ausserordentliches Kalenderjahr neigt sich auch an der Oberstufe der Gemeinde Sennwald dem Ende zu. So fand auch die Schulweihnachtsfeier coronabedingt in einem neuen Rahmen statt. Unter Einhaltung der notwendigen Schutzbestimmungen wurde ein riesiges Lichterherz auf der Wiese hinter dem Schulhaus gebildet.

150 Schülerinnen und Schüler bilden mit Kerzen und Fackeln ein riesiges Zeichen der Liebe. Bild: PD

(pd) Am Freitag stand nach einem anstrengenden Quartal der letzte Schultag im Oberstufenzentrum Türggenau in Salez bevor. Die bekannten Feierlichkeiten und weihnachtlichen Gewohnheiten konnten allerdings nicht wie üblich durchgeführt werden: keine grossen Ansammlungen und keine Durchmischung von Schülerinnen und Schülern, weder Frühstück im Schulzimmer noch gemeinsamer Gesang in der Eingangshalle und, wenn möglich, sollten die Aktivitäten mit genügend Abstand im Freien stattfinden. Da war Kreativität gefragt!

Klassenweise begaben sich die Oberstufenschülerinnen und -schüler in der Dunkelheit auf die Schulhauswiese. PD

So besammelten sich die Klassen frühmorgens um 5.50 Uhr bei ihren Lehrpersonen, behändigten ein vorbereitetes «Teelicht-Säcklein» und begaben sich damit an die frische Morgenluft. Auf der Wiese südlich des Schulhauses stellten sie sich anschliessend in Herzform auf. Diese war allerdings nur von weit oben erkennbar. Eine Drohne, welche hoch über den Köpfen surrte, bescherte schliesslich den fotografischen Beweis: Ein riesiges Lichterherz war entstanden. Ein Symbol, dass auch unter schwierigen Bedingungen menschliche Nähe, Gemeinschaft, Liebe und gegenseitige Unterstützung wichtiger sind denn je.

Theatervorführung wurde live in Zimmer übertragen

Das gemeinsame Frühstück fand draussen mit der eigenen Klasse statt. Für einmal stehend und frierend, mussten ein Schoggidrink und ein Gipfeli genügen. Anschliessend begaben sich die Schülerinnen und Schüler gerne an die Wärme und gestalteten den Restmorgen individuell im Klassenzimmer.

Ein weiterer Höhepunkt folgte dann um 9 Uhr: Die Vorführung der Theatergruppe in der Aula wurde in den Schulzimmern per Liveübertragung am Bildschirm verfolgt. Auch dies ein Novum, das dank moderner Technik problemlos funktionierte.

Kein Ersatz für menschliche Nähe und strahlende Gesichter

Der Weihnachtsgedanke fand trotz grosser Einschränkungen einen bildhaften und erlebbaren Ausdruck. Es bleiben Erinnerungen an eine spezielle Weihnachtsfeier. Doch alle Technik und Kreativität vermögen keinen Ersatz bieten für das, was wir alle so vermissen: menschliche Nähe und (maskenlos) strahlende und lachende Gesichter.