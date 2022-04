Sennwald Fahrunfähig verunfallt: Vorarlbergerin prallt mit Auto frontal in Leitplanke Am Freitagmorgen hat eine 50-jährige Vorarlbergerin in Sennwald einen Selbstunfall verursacht. Der Führerausweis wurde ihr für die Schweiz aberkannt.

Die Autolenkerin blieb unverletzt. Bild: Kapo SG

Eine 50-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf der Staatsstrasse von Ruggell herkommend in Richtung Sennwald. Auf Höhe der Autobahnausfahrt A13 kam das Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Leitplanke, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung.

Die unverletzte Autofahrerin wurde von der Kantonspolizei als fahrunfähig eingestuft. Sie musste auf Verfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen eine Blut- und Urinprobe abgeben. Der ausländische Führerausweis wurde ihr für die Schweiz aberkannt, heisst es weiter in der Mitteilung. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 7200 Franken. (kapo/wo/vat)