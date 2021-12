Sennwald «Chance für eine neue Organisation»: Sennwald setzt neu auf eine Gesamtschulleitung Weil alle bisherigen Schulleitungsstellen gleichzeitig vakant werden, hat der Sennwalder Schulrat die bisherige Führungsstruktur analysiert. Künftig will man eine gemeinsame Philosophie und Entwicklung über alle Schulstandorte in der Gemeinde Sennwald ermöglichen und setzt deshalb auf eine Gesamtschulleitung.

Künftig stehen alle Sennwalder Schuleinheiten unter derselben Leitung. Im Bild das Schulhaus Türggenau, Salez.

Der Sennwalder Schulrat sieht sich der ausserordentlichen Situation gegenüber, dass nach vielen Jahren der personellen Konstanz per Ende des laufenden Schuljahres im Sommer 2022 alle vier Schulleitungsstellen vakant werden. Zwei Personen treten in den Ruhestand, zwei stellen sich neuen beruflichen Herausforderungen. Darüber informierte der Schulrat bereits vor einigen Monaten.

In der Zwischenzeit wurde die aktuelle Führungs- und Schulleitungsstruktur in den Schulen Sennwald in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen externen Berater analysiert, sagt Schulratspräsidentin Laila Roduner gegenüber dem W&O. «Unser bisheriges Schulführungsmodell besteht darin, dass pro ein bis zwei Schuleinheiten eine Leitung die Führung übernimmt und es existiert in dieser Struktur schon seit vielen Jahren», erklärt Laila Roduner. «In Zukunft wird sich eine Gesamtschulleitung mit einem Pensum von 80 bis 100 Prozent um die übergeordneten operativen, pädagogischen, personellen und administrativen Belange aller Schuleinheiten kümmern. Für die konkrete operative Führung vor Ort wird je Schuleinheit eine Teamleitung eingesetzt.»

Eigenheiten der Dörfer aufrecht erhalten

Es sei an der Zeit, eine gemeinsame Schulphilosophie und eine gemeinsame Schulentwicklung über alle Standorte und Einheiten zu ermöglichen, sagt die Sennwalder Schulratspräsidentin.

«Wobei die Eigenheiten der fünf Dörfer aufrecht erhalten bleiben sollten.»

Gesamthaft werden für die Schulleitung neu etwas mehr Stellenprozente vorgesehen als mit der alten Führungs- und Schulleitungsstruktur. Dadurch könne man den Teamleitungen in den einzelnen Schuleinheiten vor Ort ebenfalls die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen.

Chance für eine neue Organisation

Der Schulrat bedauert die bevorstehenden Weggänge, zeigt jedoch Verständnis für die persönlichen, individuellen Entscheide. Laila Roduner sieht auch einen positiven Aspekt:

«Es ist eine Chance für eine neue Organisation, welche eine gemeinsame Schulphilosophie, Schulentwicklung unter einer pädagogischen Führung erlaubt. Eine Herausforderung wird sicher der Entwicklungsprozess, welcher mit einer offenen Haltung angegangen werden sollte.»