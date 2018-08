Sehr wichtige Erfahrung Die Grabser Teams Bollhalder/Peter mit Rang 4 sowie Feurer/Gabathuler mit Rang 7 starteten erfolgreich an den Schweizermeisterschaften in Rorschach.

Am vergangenen Wochenende fanden in Rorschach die Schweizermeisterschaften der Junioren-Beachvolleyballer statt. Zu diesem Anlass konnten sich zwei Grabser Teams qualifizieren. Das U17-Team Ramon Bollhalder/Jonas Peter verdiente sich die Teilnahme mit acht zweiten Plätzen während der abgelaufenen Saison. Sie wurden als Nummer 2 auf dem Turniertableau gesetzt. Mit zwei Siegen und einer Niederlage schafften sie den Weg in den Halbfinal. Dort trafen sie auf die nachmaligen Schweizermeister Diem/Hasler. Das Spiel ging verloren. Im Spiel um Platz 3 oder 4 spielten Bollhalder/Peter nochmals stark auf, mussten jedoch nach heftiger Gegenwehr das Podest den Genfern Borrello/Colombe im entscheidenden dritten Satz mit 12:15 überlassen.

Das Juniorenfeld war hart umkämpft

Das U21-Team Luca Feurer/Nino Gabathuler verdiente sich die Teilnahme an den Junioren-Meisterschaften mit einem Sieg in Grabs, zwei zweiten und zwei dritten Plätzen im hart umkämpften Feld der U21-Junioren. Der Turnierstart erfolgte für die beiden Jungs gegen die späteren Dritten John/Dillier. Auf dem Centre Court durften sie das Feeling der «Profis» erleben, mussten jedoch der grösseren Routine den Vortritt lassen. Danach spielten sie gegen das Aargauer Team Sommer/Furrer. Mit gutem Beachvolleyball konnten die beiden lange mithalten, jedoch am Schluss das bessere Ende nicht für sich verbuchen. Schliesslich reichte es dem Team zum 7. Schlussrang.

Die Junioren-Schweizermeisterschaften fanden gleichzeitig mit dem Elite-Turnier der Schweiz Coopbeachtour statt. Das Elite-Turnier bot den Junioren perfekten Anschauungsunterricht in Sachen Technik, Kraft und Dynamik bei den Schweizer Top-Teams Beeler/Krattiger, Heidrich/Gerson oder Vergé-Dépré/Böbner. (pd)