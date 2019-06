STV Salez-Haag: Sehr gute Weiten wurden beim Wurf erreicht Auch eine Verletzung brachte den STV Salez-Haag nicht aus dem Konzept. Er glänzte vor allem im letzten Wettkampfteil.

Im zweiten Teil des Fachtests Allround erzielten die Turner des STV Salez-Haag nicht dieselben Werte wie noch im Training und mussten sich mit der Note 6,17 begnügen. (Bild: PD)

(pd) Am Freitagmorgen, kurz vor Wettkampfbeginn, wurde der STV Salez-Haag gleich mal geschockt: Beim Einlaufen verletzte sich eine Turnerin am Bein. Mehr noch: Der Sanitätsposten war nicht in Reichweite und hatte auch noch geschlossen. Das Abenteuer Eidgenössisches Turnfest startete aus Sicht des STV Salez-Haag schlecht.

Mit Zeit und Resultat sehr zufrieden

Doch nach der ersten Disziplin, der Pendelstafette, erhellten sich die Gesichter wieder. Fünf Fans, davon drei Ehrenmitglieder, feuerten die Sprinter an. Mit der Zeit und dem Resultat (8,06) war man sehr zufrieden. Der zweite Teil war der Fachtest Allround. Dieser Test besteht aus zwei Teilen. Einige waren sehr nervös und es wurden nicht die gleichen Resultate wie im Training erreicht. Der erste Teil war noch gut, doch der zweite Teil misslang. Mit der Note 6,17 war man nicht zufrieden.

Erfahrenste Turner zum sechsten Mal dabei

Der letzte Teil bestand aus Wurf und Schleuderball. Es wurden trotz leichter Verletzungen von einer Person sehr gute Weiten erreicht. Man bekam die Note 8,46 im Schleuderball und im Weitwurf 7,62. Mit der Gesamtnote von 22,27 ist der STV Salez-Haag zufrieden. Für die jüngsten Teilnehmer des Vereins war es das erste Eidgenössische Turnfest, die Erfahrensten waren das sechste Mal dabei.

Nach dem Turnen setzte man sich zusammen und trank gemeinsam etwas. Am Nachmittag nahmen einige am Freizeitwettkampf teil, andere schauten anderen Vereinen zu. Müde und mit vielen neuen Eindrücken kehrte man nach Hause zurück.