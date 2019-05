Seelsorgerin wechselt vom Walensee in die Region Werdenberg und wird auch Spitalseelsorgerin in Grabs

Seit 2011 ist Ulrike Wolitz als Seelsorgerin in der Seelsorgeeinheit Walensee tätig, in Berschis und Tscherlach als Pfarreibeauftragte. Die Theologin wurde als Spitalseelsorgerin in Grabs sowie für ein Teilpensum in der Seelsorgeeinheit Werdenberg gewählt, geplanter Arbeitsbeginn ist 1.August.