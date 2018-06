Sechster Titel in Serie An den Schweizer Juniorenmeisterschaften in Langnau am Albis stand ein altbekanntes Gesicht, der Grabser Yannick Wilhelmi, auf dem obersten Podestplatz.

Auf dem gewohnten mittleren Podestplatz: Yannick Wilhelmi. (Bild: PD)

Die Schweizer Juniorenmeisterschaften wurden am Wochenende in Langnau am Albis ausgetragen. Yannick Wilhelmi startete hier erstmals in der Königsklasse Boys U19. Gesetzt als Nummer 1 galt es, diese zu verteidigen. In der ersten Runde spielte er gegen Roland Brun (8), den er mit 11:1, 11:2 und 11:4 schlug. Auch in der Begegnung gegen den Vaduzer David Maier (4) liess der Grabser keine Zweifel aufkommen. Mit 11:3, 11:5 und 11:8 konnte er problemlos ins Final einziehen. Das andere Halbfinale gewann Nils Rösch (2) gegen Sven Stettler (3) auch in drei Sätzen mit 11:9, 11:3 und 11:6. Rösch wehrte sich im Endspiel gegen den stark und dominant aufspielenden Wilhelmi mit harten Ballwechseln, konnte jedoch in 30 Minuten Spielzeit keinen Satz gewinnen. Das Spiel ging klar mit 11:4, 11:9 und 11:2 an Yannick Wilhelmi. So konnte er auch dieses Jahr einen Titel ohne Satzverlust gewinnen. Dies ist der sechste Schweizer Junioren- meister-Titel in Folge. (pd)