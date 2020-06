Sechs Jahrzehnte FTV Frümsen: Zunächst durften nur verheiratete Turnerinnen dabei sein – auch «Zuschauer» hatten ihren Spass Vor 60 Jahren fassten sich einige Frauen ein Herz und gründeten mutig den Frauenturnverein Frümsen. Von Anfang an war nicht nur das Turnen wichtig, sondern auch der gesellschaftliche Teil und das Kraft holen für den Alltag.

Die FTV-Frauen an der Turnerunterhaltung 1997 in Frümsen. Bilder: Archiv STV Frümsen

Am 28. April 1960 beschloss eine Interessentinnengruppe im Restaurant Sternen den Frauenturnverein Frümsen FTV ins Leben zu rufen; im Dorf waren eben erst im Jahr zuvor das Schulhaus und die Turnhalle neu gebaut worden. An der Gründungsversammlung waren 13 unternehmungslustige, verheiratete Turnerinnen dabei.

Erste Präsidentin begeisterte dank Hingabe und Humor

Julia Ribi-Freund konnte als erste Präsidentin und Leiterin dank ihrer Hingabe und ihrem Humor sogleich alle begeistern. Ins Gründungsprotokoll schrieb sie unter anderem:

«Die Turnstunden sollen nicht nur für körperliche Ertüchtigung sorgen, sondern wir Frauen sollen durch fröhliches Beisammensein neuen Mut und neue Kraft sammeln können für den Alltag.»

Gleichentags wurde beschlossen, den Jahresbeitrag auf 16 Franken festzusetzen – der zwar allen etwas hoch schien, aber so belassen wurde – sowie dem St. Gallischen Frauenturnverband beizutreten und natürlich noch die damals üblichen eidgenössischen, blauen Turnkleidchen anzuschaffen. Der Austritt aus dem Verein ohne triftigen Grund kostete einen Fünfliber.

Hauptversammlung 1980 mit Gründungspräsidentin Julia Ribi-Freund (Mitte unten)

Als vor 60 Jahren eine Frau der aktiven Damenriege heiratete, durfte sie nicht mehr in jener Riege turnen. Umgekehrt konnte eine ledige Frau in der Regel nicht in den eben gegründeten FTV eintreten.

Auszeichnung für null bis wenig Absenzen

Die erste Hauptversammlung erfolgte am 26. April 1961 mit 17 Turnerinnen. Unter anderem wurde an dieser Versammlung eine Reisekasse eröffnet und für null bis wenig Absenzen erhielten einige Turnerinnen die Auszeichnungen: ein nettes Väsli mit zierlichem Frühlingssträusschen. In späteren Jahren gab es Kaffeelöffeli als Geschenke.

Fröhlicher Chlausabend der Turnerinnen im Jahr 1963.

An der ersten Hauptversammlung wurden die Mitglieder nicht nur mit einem Gesellschaftsspiel unterhalten, sondern noch mit «einem bescheidenen, aber wohlschmeckenden Znacht in Form von 1 Paar Wienerli angenehm überrascht», wie das Protokoll festhält.

Grosse Begeisterung und heimliche Beobachter

Präsidentin Julia Ribi erinnerte sich im Februar 1970, also nach zehn Jahren FTV Frümsen, an die besonderen und humorvollen äusseren Umstände im Gründungsjahr.

Sie schrieb damals im Jahresbericht: «Es war ein schöner Anfang, denn die Begeisterung in der ersten Turnstunde war sehr gross. Manch eingerostete Glieder wurden da neu geschmiert und der folgende Muskelkater wurde mit sichtlicher Befriedigung akzeptiert.» Man habe das Gefühl gehabt, etwas ganz Besonderes geleistet zu haben.

«Das fanden sicher nicht nur wir Turnerinnen, sondern sicher auch die vielen Glotzaugen, welche ganz heimlich an den Turnhallenfenstern unser fröhliches Tun und Treiben verfolgten.»

Ribi erinnert sich an die Beichte eines Mannes, der heimlich eine Weile die Turnstunde des FTV Frümsen verfolgte:

Die Frauen amüsierten sich über männliche Zaungäste: «Und als dann alle, auf dem Rücken liegend, mit den Beinen und saftigen Hinterteilen in der Luft herum zappelten, da ist sein Mass voll gewesen.»

«Auf der Durchfahrt per Velo durch Frümsen habe er beim Schulhausbrunnen einen derart grossen Lärm von der Turnhalle her wahrgenommen, dass er abgestiegen und Nachschau gehalten habe. Wir Frauen hätten es dann derart lustig gehabt, dass er selber über unser Lachen laut lachen musste – ja sich gerade krumm gelacht habe. Und als dann alle, auf dem Rücken liegend, mit den Beinen und saftigen Hinterteilen in der Luft herum zappelten, da sei sein Mass voll gewesen. Er habe sich richtiggehend mit uns gefreut und ebenfalls laut gelacht.»

Stolze Anzahl Mitglieder die gemeinsam viel unternahmen

1973 war die Zahl der Mitglieder bereits auf 30 angestiegen. Dazu gesellten sich fünf Mitglieder aus Salez, drei Turnerinnen aus Sennwald und je eine Turnerin aus Sax, Grabs und Buchs. Vereinsausflüge, Chlaus- und Kegelabende, Wanderungen und anderes mehr, aber auch das Zusammentreffen bei der einen oder anderen Kameradin – sei es beim Erdbeerschmaus, beim Cervelats-Bankett oder bei Kaffee und Kuchen – gehören zum gesellschaftlichen Teil des Vereinslebens und zeugen von gerne gelebter Verbundenheit.

Im Jubiläumsjahr ist den Frauen des FTV Frümsen die Freude ins Gesicht geschrieben.

Der FTV Frümsen, in dem es auch eine Seniorinnengruppe gibt, war bis in die 2000er Jahre auch offiziell dem STV angeschlossen. Im Jubiläumsjahr 2020 präsentieren sich die turnenden Frauen mit einer Fotoausstellung im Rathaus Frümsen.