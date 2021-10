Mehrere Klubrekorde gebrochen: Rufus Bernhardt vom Buchser SC Flös in bestechender Form

SC Flös startete am vergangenen Wochenende mit Erfolg an den Ostschweizer Regionalmeisterschaften (ROS) in der offenen Kategorie. Im Kräftemessen mit zahlreichen Vereinen aus der Schweiz und Liechtenstein zeigten sich die Buchser auf der Churer Sportanlage Sand von der besten Seite.