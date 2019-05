Schweizer Präzision und schwäbischer Erfindergeist in Sevelen vereint

Im Dezember 1979 hat die Geburtsstunde der Linematic AG geschlagen, damals noch in Buchs. Rudi Hutt hat 1966 zusammen mit einem Partner nahe Stuttgart begonnen, Montageanlagen und Längstaktmaschinen zu entwickeln und zu bauen. Der Unternehmer ist auf der Suche nach einem Produktionsstandort für Bearbeitungsmaschinen in der Schweiz auf die Region Werdenberg aufmerksam geworden. Hier fuhr er jeweils mit dem Auto durch, wenn er an den Pizol gefahren ist zum Skifahren. Nach sieben Jahren in Miete stand eine Erweiterung der Linematic AG an, doch das Unternehmen fand in Buchs keinen geeigneten Baugrund. Schliesslich wurde man in Sevelen fündig. Hier produziert die Linematic AG seit 1986 komplette Maschinen zum automatisierten Herstellen und Nachbearbeiten von Präzisionsteilen in grossen Serien. In zwei Ausbauschritten wurde das Firmengebäude an der Schildstrasse 10 in Sevelen erweitert, zuerst der Bürotrakt, dann die mechanische Werkstätte. Rudi Hutt und seine Frau Hildegard sind noch immer Eigentümer und Geschäftsführer der Hutt-Gruppe, zu der neben Hutt im deutschen Winterberg und der Linematic AG in Sevelen weitere Tochterunternehmen gehören. Heute sind auch die zweite und die dritte Generation Hutt im Familienunternehmen tätig. Die Gruppe beschäftigt an verschiedenen Standorten 140 Mitarbeitende, 19 davon arbeiten bei der Linematic AG in Sevelen.