Schweizer Meisterschaften Silbermedaille für Herren-Doppel der Rheintal-Speeders Das Duo Emanuel Meier / Daniel Gossen erreichten an den nationalen Titelkämpfen in der Rückschlagsportart Crossminton Platz zwei im Herren-Doppel.

Das Herren-Doppel-Siegerpodest mit Daniel Gossen und Emanuel Meier (von links) auf Platz zwei. PD

Am letzten Sonntag fanden die Schweizer Meisterschaften im Crossminton in Aarau statt. Mit dabei waren auch fünf Spieler der Rheintal-Speeders.

Im Einzel der Damen und Herren gelang den Rheintal-Speeders aus Grabs kein Exploit. Nach der Gruppenphase war das Turnier für alle bereits vorbei. Doch die Werdenberger konnten auf höchster nationaler Stufe wertvolle Erfahrungen sammeln.

Den Sieg holte sich wenig überraschend der letztjährige Sieger Severin Wirth (Sunspeeders Kreuzlingen). Er holte sich den Titel im Final gegen seinen Teamkollegen Ivo Junker klar in zwei Sätzen. Bei den Damen ging der Titel ebenfalls nach Kreuzlingen. Zrinka Wirth setzte sich knapp gegen Katharina Salghetti (Gekkos Aarau) durch.

Spannenderer Final als noch im Gruppenspiel

Im Herren-Doppel lief es für die Rheintal-Speeders dann besser. Das Duo Meier/Gossen zog als Gruppenzweite in den Halbfinal ein. Diesen gewannen die beiden klar in zwei Sätzen. Im Final trafen sie auf das Spitzenduo Wirth/Junker. Die beiden Teams standen sich bereits in den Gruppenspielen gegeneinander. Im Final konnten die Rheintaler das Geschehen etwas spannender gestalten und konnten jeweils in beiden Sätzen in Führung gehen. Für den Sieg reichte es dennoch nicht. Meier/Gossen unterlagen mit 14:16, 10:16.

In der Kategorie Mixed doppelte Severin Wirth nach und holte sich zusammen mit Zrinka Wirth seinen dritten Schweizer-Meister-Titel. (pd)