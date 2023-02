Schweizer Firmen im Ausland Trotz Schmiergelder und Korruption: Unternehmen werden nur selten bestraft Rund jedes fünfte Schweizer Unternehmen ist in für Korruption anfälligen Märkten ausserhalb Europas und Nordamerikas tätig. Die Strafen der Schweizer Staatsanwaltschaft fallen mild aus, so stoppt die 5-Millionen-Franken-Obergrenze der Justiz die Firmen nicht, ihre Auslandkorruption zu unterbinden.

Der Schweizer Grosskonzern ABB ist bekannt für seine sauber Arbeit und seine internationale Präsenz. Doch nun kommt ein Bestechungsskandal rund um ein Kohlekraftwerk in Südafrika den Industriekonzern teuer zu stehen. Die Einigung sieht vor, dass ABB Bussen im Umfang von 327 Millionen Dollar bezahlt. Davon gehen laut dem US-Justizministerium 315 Millionen Dollar an die USA und lediglich 4 Millionen Franken an die Schweiz. Die in der Schweiz gesetzlich mögliche Maximalstrafe für diesen Straftatbestand liegt bei 5 Millionen Schweizer Franken.

Unternehmen machen sich in der Schweiz seit fast 20 Jahren strafbar, wenn sie nicht alle erforderlichen Massnahmen getroffen haben, um schwere Straftaten, wie Korruption und Geldwäscherei, zu verhindern. Bislang rechtskräftig von der Bundesanwaltschaft verurteilt wurden erst zehn Unternehmen. Es wird aber davon ausgegangen, dass rund jedes fünfte exportierende Schweizer Unternehmen im Ausland informelle Korruptionszahlungen leistet. Sie geben dabei rund 5 Prozent des Jahresumsatzes im Zielland dafür aus.

Grund für die zahlreichen Korruptionsgeschäfte sind aber nicht nur die milden Strafen der Schweizer Justiz. Unzählige Schweizer Firmen sehen sich bei Auftragsvergaben im Ausland von lokalen Entscheidungsträgern erpresst. Selbst wenn sie es für falsch halten, muss Korruption in Kauf genommen werden, um den bestmöglichen Umsatz zu generien. Die Firmen machen sich damit zudem erpressbar. Irgendwann kommt dann der Punkt, an dem sie reinen Tisch machen und sich selbst anzeigen wollen, um aus diesem Teufelskreis auszusteigen.

Dennoch ist für viel Unternehmen eine Selbstanzeige nach wie vor unattraktiv, da die 5-Millionen-Franken-Obergrenze der Justiz vielen Firmen nicht schmerzt. Die bislang zehn Verurteilungen in den letzten 20 Jahren zeigt, dass die Unternehmen zu wenig strafrechtliche Konsequenzen fürchten.

«Kein Unternehmen weiss, welche Sanktionen es bei einer Selbstanzeige erwarten könnte, welches Verfahren angewendet wird oder wie lange ein Verfahren dauert», sagt Martin Hilti, Geschäftsführer von Transparency International. «Darum gehen die Firmen oft lieber das Risiko ein, dass sie nicht erwischt werden und kein Whistleblower den Staatsanwälten einen Tipp gibt.»

Whistleblower, die Vorgänge aus dem Innern von Firmen bei den Behörden melden wollten sind in der Schweiz zu wenig gut geschützt. In nur zwei Wochen könnte jedoch ein Leitfaden dafür entwickelt und erarbeitet werden.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft im Bereich des Unternehmensstrafrechts schneidet in einem internationalen Vergleich vergleichsmässig gut ab. Dennoch erscheint die Ausbeute von lediglich zehn öffentlich bekannten Sanktionierungen als nicht befriedigend. Man sei stark von ausländischen Behörden abhängig, meint eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft. Ausserdem habe der neue Bundesanwalt Stefan Blättler die 5-Millionen-Franken-Obergrenze wiederholt kritisiert und fordere eine angemessene Whistleblower-Gesetzgebung. Überhaupt müsse das Schweizer Strafrecht mit neuen Instrumenten ausgestattet werden. Das erhöht die Chance, viele internationale Korruptionsgeschäfte aufzudecken.

Die Transparency Schweiz fordert deshalb Verbesserungsvorschläge, um der Problematik des Schmiergeldes und der Korruption endlich entgegenzuwirken. Die Staatsanwaltschaften sollten fehlbare Unternehmen konsequent verfolgen und dafür verbindliche und öffentlich zugängliche Wegleitungen zu ihrer Anwendungspraxis erlassen um innert kurzer Zeit zuverlässig Auskunft über ihre Rechtsprechung zu erhalten.

«Es wirft ein schlechtes Bild auf unser Land, wenn ausländische Behörden die Strafverfolgung von Schweizer Unternehmen übernehmen müssen.»

- Martin Hilti

Besteht dennoch der Verdacht, dass ein Unternehmen bei begründetem Korruption und Geldwäscherei beteiligt ist, sollte unittelbar mit den Schweizer Strafverfolgungsbehörden kooperiert werden. Durch den frühzeitigen Kontakt zwischen Unternehmen und Behörde kann eine Schadensbegrenzung erzielt werden.