Schulbeginn «Ich freue mich auf meine Schüler»: Viel Freude und wenige Tränchen beim Schulbeginn im Wartau Die Erst- und Zweitklässler aus dem Schulhaus Dorf in Azmoos verbringen einen spannenden ersten Schultag.





Ein ungewöhnlicher Gast besuchte den ersten Schultag im Schulhaus Dorf. Michael Kyburz

Seit gestern sind auch in unserer Region die langen Sommerferien zu Ende gegangen. Nun beginnt für viele Mädchen und Jungen wieder der Ernst der Schule – speziell für die frisch gebackenen Erstklässler war es ein besonderer Tag. Bei den Erstklässlern des Schulhaus Dorf in Azmoos flossen aber nur ganz wenige Abschiedstränen.

Die Primarschullehrerin Brigitte Zindel hat Erfahrung mit dem Abschied nehmen von den Eltern am ersten Schultag:



«Der erste Schultag ist oftmals nicht für die Kinder am schwierigsten, sondern viel mehr für die Eltern.»

Die meisten Kinder lassen den Tag einfach auf sich zukommen und freuen sich auf das viele Neue. «Die Eltern hingegen machen sich mehr Gedanken um das Wohlergehen ihrer Kinder», ergänzt Zindel.

Im Turnunterricht den ersten Zahn verloren

Die grosse Pause ist vorbei. Die Erst- und Zweitklässler versammeln sich brav vor dem Waschbecken im Klassenzimmer und waschen sich gründliche ihre Hände, bevor sie an ihre Plätze zurückkehren. Im Schulhaus Dorf wird die erste und die zweite Klasse in einem Schulzimmer unterrichtet. Dies hat Vorteile, weiss Zindel: «Die Zweitklässler kennen bereits die Regeln und wissen, wo sie was finden können.» Somit unterstützen sie die Lehrerin und geben den neuen, teils noch sehr schüchternen, Erstklässler etwas Sicherheit.

Die zwölf Erstklässler des Schulhaus Dorf freuen sich aufs Lesen und Schreiben. Michael Kyburz

Vor der Pause durften sich die Kinder bereits in der Turnstunde austoben. Prompt verlor ein Erstklässler an seinem ersten Schultag seinen ersten Zahn. Der Zahn sei aber ohne Ausseneinwirkung herausgefallen, betont Zindel lachend. Nun ist es aber an der Zeit eine Aufgabe zu fassen.

Die erste Aufgabe steht an

Die Schüler versammeln sich in einem Kreis im hinteren Teil des Klassenzimmers. In der Mitte steht auf einem Stichlein ein bunter Blumenstrauss. Anhand der farbigen Blüten konnten die Kinder sagen, welche ihre Lieblingsfarbe ist. Jedes Kind darf sich nun eine Karte in der Lieblingsfarbe aussuchen und soll die darauf vorgedruckte Vorlage bemalen und ausschneiden.

Die Wahl der Lieblingsfarbe ist schnell getroffen. Michael Kyburz

«Auf die Karte schreiben wir später euren Namen und das Geburtsdatum, damit wir wissen, wann jeder seinen Geburtstag feiert», erklärt Zindel. Die ausgeschnittenen Karten haben die Form einer Socke und werden an einer Wäscheleine als Dekoration quer über dem Klassenzimmer angebracht.

Die Freude auf das Neue ist gross

Freilich hätte für den einen oder anderen die Ferien noch etwas länger dauern dürfen. Nicht so aber für die Mehrheit der Erst- und Zweitklässler des Schulhaus Dorf in Azmoos. Einige der Kinder waren gar der Ansicht, dass die Ferien zu lange gewesen wären und die Schule bereits eine Woche früher hätte beginnen können.

Auf die Frage, worauf sich die Kinder denn am meisten freuen, antwortete ein Junge voller Begeisterung: «Ich freue mich einfach auf alles.» Lehrerin Brigitte Zindel, sichtlich erfreut über die rasche Antwort, hakt trotzdem nochmals nach: «Freust du dich denn auch auf die Hausaufgaben und womöglich auch aufs Nachsitzen?» Der Junge korrigiert etwas verlegen seine Antwort: «Ich freue mich auf fast alles, auf alles Gute.»

Ein besonderer Gast im Klassenzimmer

Nach der grossen Pause haben die Kinder den Auftrag erhalten ihre eigenen Kärtchen mit Namen und Geburtsdatum zu basteln. Während die Kinder konzentriert die Vorlage bemalten, entdeckte Frau Zindel einen besonderen Gast im Klassenzimmer. Aus dem Blumenstrauss, der auf einem Tischlein stand, kroch eine kleine grüne Raupe hervor.

Mit Begeisterung bestaunen die Kinder die kleine grüne Raupe. Michael Kyburz

Interessiert bestaunten die Mädchen und Jungen das winzige Tierchen. Rasch holte die Lehrerin einen Behälter mit einer Lupe hervor, damit die Kinder das Tier besser bestaunen konnten. So besonders und entdeckungsreich der erste Schultag für die Kinder ist, so aufregend ist er für ihre Lehrerin Brigitte Zindel:

«An dem Tag, an dem ich vor dem Schulbeginn nicht mehr aufgeregt bin, ist der Tag, an dem ich aufhören werde.»

Zindel arbeitet bereits seit 1981 mit einigen Unterbrüchen als Primarschullehrerin. So wie sich die Kinder auf das Lesen, Schreiben und Rechnen freuen, so freut sich Zindel auf ihre Schülerinnen und Schüler.

Der Vormittag des ersten Schultags neigt sich bereits dem Ende zu. Nun folgen noch einige Informationen für die Kinder. Sicherlich eine der erfreulichsten Nachrichten ist, dass die Kinder in der ersten Woche keine oder nur ganz kleine Hausaufgaben erhalten werden. Voller Tatendrang wollen die Kinder wissen, was am Nachmittag auf dem Programm steht.