Schon wieder ein Geisterfahrer unterwegs auf A3 bei Sargans In der Nacht auf Montag, kurz nach 2.30 Uhr, ist ein 61-jähriger Geisterfahrer auf der Autobahn A3 unterwegs gewesen. Er konnte von der Kantonspolizei Graubünden angehalten werden.

Ein Autofahrer war in der Nacht auf Montag als Falschfahrer auf der A3 unterwegs. Kapo SG

Auf der Autobahn A3 wird die Strecke zwischen Murg und Walenstadt wegen Bauarbeiten auf der Nordspur im Gegenverkehr geführt. Auf Höhe Walenstadt werden die Verkehrsteilnehmenden Richtung Sargans/Chur wieder auf die Südspur übergeleitet.

13 Kilometer als Falschfahrer auf Autobahn

Ein 61-jähriger Autofahrer, welcher in Richtung Chur unterwegs war, missachtete diese Überleitung und fuhr auf der Nordspur weiter. Nach rund 13 Kilometern verliess er die Autobahn bei der Ausfahrt Sargans, glücklicherweise ohne Kollision mit korrekt fahrendem Verkehr. Anschliessend befuhr er die Autobahn auf korrekter Strecke erneut und setzte seine Fahrt in Richtung Chur fort, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Ein Autofahrer bemerkte den Geisterfahrer und meldete dies bei der kantonalen Notrufzentrale St.Gallen. Dank kantonsübergreifender Zusammenarbeit konnte der Geisterfahrer von einer Patrouille der Kantonspolizei Graubünden bei Ilanz angehalten werden. Er wird durch die Kantonspolizei St.Gallen bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht.

Vergangene Woche war schon einmal ein Autofahrer auf der A3 als Geisterfahrer unterwegs.