Übernahme Schon Charlie Chaplin war Kunde: Die Schweizer Schuh-Traditionsmarke Kandahar wird künftig in Sennwald produziert Die seit 1932 existierende Schuhmarke Kandahar bekommt mit der Thurgauer Unternehmerfamilie Karl Müller (Kybun & Joya) eine neue Besitzerin. Als Folge der Übernahme wird die Produktion von Gwatt im Berner Oberland schrittweise nach Sennwald verlegt.

Karl Müller III und Karl Müller IV haben die Markenrechte des traditionellen Schweizer Qualitätslabels Kandahar von Manuel von Allmen übernommen: Künftig werden die Schuhe in Sennwald unter der Leitung von Markus Bartholet produziert (von links).

Bild: PD

Produziert werden die Kandahar-Schuhe künftig in der bestehenden Kybun-Manufaktur in Sennwald. «Die hochwertigen Schuhe erfordern viel Handarbeit. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, automatisieren wir möglichst viele Prozesse. Nur so können wir nachhaltig in der Schweiz produzieren», sagte Karl Müller III gestern vor den Medien. Die Freude war allseits gross, auch bei seinem Sohn Karl Müller IV, der mit Kandahar im Herbst 2022 eine neue Ära einleiten will. «Wir wollen die Qualität der Marke und das Lebensgefühl der ‹heilen Welt› auch vermehrt an ein jüngeres Segment vermitteln.»



Eine Schweizer Marke vor «Fernost» gerettet

Sobald wie möglich werden die Kandahar-Schuhe vom bestehenden Kybun-Team produziert. Mittel- und langfristig sollen in Sennwald zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. An der Medienorientierung wurde mehrmals betont, dass man glücklich sei, eine Schweizer Traditionsmarke im Land behalten zu können, anstatt sie nach «Fernost» zu verlieren. Karl Müller III lobt denn auch das unternehmerische Denken von Firmen wie Swatch und Victorinox, welche auf die Qualität der Produktion in der Schweiz setzen.



Der Name «Kandahar» steht seit 1932 für exklusive Qualität, Handarbeit und Swissness. Firmengründer Fritz von Allmen stellte anfangs Skischuhe her. Mit dem 1945 entwickelten Après-Skischuh gelang ihm der Durchbruch.



15'000 Paare in Spitzenzeiten

Zu den prominentesten Kandahar-Trägern gehörte unter anderem Charlie Chaplin. Zu Spitzenzeiten produzierte das Familienunternehmen in ihrer Schuh-Manufaktur im Berner Oberland mit den 30 Mitarbeitenden 15'000 Paar Schuhe pro Jahr. Die Verkaufszahlen sind in den vergangenen Jahren unter anderem wegen den immer wärmer werdenden Wintern und der Corona-Situation eingebrochen, betonte Firmeninhaber Manuel von Allmen vor den Medien.