Schnuppertauchen, Kinderyoga und Rösslifahrt: Zahlreiche Anmeldungen beim Grabser Ferienpass dank breitem Angebot Der Grabser Ferienpass Grabsli lockt dieses Jahr viele Teilnehmer von der 1. Klasse bis zur 3. Oberstufe an. Die Kurse konnten coronakonform unter Einhaltung der nötigen Schutzkonzepte stattfinden. Die Kinder zeigten sich mit dem 13. Grabser Ferienpass mehrheitlich sehr zufrieden.

Beim Bowlingplausch übten sich auch die ganz Kleinen schon im «Weitwurf» Bilder: Michael Braun

Ob Zopfteigtierli, Wildbienenhotel, Haarwerk, Bunsburger oder Kidz Aerobic. Die 77 Kurse des Ferienpass Grabsli mit abenteuerlichen Namen, brachten 279 Anmeldungen hervor. Dies sei etwas weniger als im Vorjahr, als man 293 Anmeldungen verzeichnete, wie von den Organisatorinnen zu erfahren ist.

Auch die Anzahl angebotener Kurse sei etwas gesunken. Zwei Angebote mussten gar wegen nicht einhaltbaren Coronaschutzmassnahmen gestrichen werden. So auch die Goja Party für die Mittelstufe. Auch bei den Sponsoren habe man einen Rückgang gespürt, so heisst es in der Mitteilung. Anstatt 40 Sponsoren im Vorjahr, meldeten sich dieses Jahr nur 25. Der Spendenbrief sei kurz vor dem Lockdown versandt worden. Die Veranstalterinnen freuen sich:

«Die meisten Sponsoren sind Kleinstunternehmen, bei denen die Zukunft wahrscheinlich auch ungewiss war, deshalb waren wir sehr gerührt, dass ihnen der Ferienpass soviel wert ist».