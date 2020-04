Schnipp-Schnapp fällt aus - wie eine lokale Coiffeuse und ein lokaler Coiffeur mit der Coronakrise umgehen Zum Selbstschutz gilt in diesen Tagen vor allem ein Motto für alle: Sich wegen einer Frisur nicht mit den Behörden in die Haare kriegen.

Wer jetzt berufsmässig Haare schneidet, macht sich strafbar. Bild: PD

Die Coronakrise kennt viele wirtschaftliche Opfer. Sie trifft auch die Coiffeusen und Coiffeure hart. Die Salons sind geschlossen, die Haare der Kundschaft werden immer länger. Die Versuchung ist gross, ein spezielles Homeoffice anzubieten oder dies als Kundin vom Coiffeur zu verlangen. Das sei eine Schattenwirtschaft, der man den Riegel vorschieben muss, sagt der Verband.

«Diese Schattenwirtschaft hat uns dazu bewogen, rasch Inserate zu schalten», erklärt Hans Bigger, Geschäftsführer Coiffure Suisse Sektion St. Gallen. Den Kunden soll so mitgeteilt werden, dass dies verboten sei und bei Inanspruchnahme ein illegaler Akt vorliege. Wer sich nicht an die Verordnung hält, kann angezeigt und gebüsst werden. Bigger ist in der Region zwar noch kein Fall bekannt. Doch er fordert alle dazu auf, wachsam zu sein: «Wann immer jemandem diesbezüglich etwas auffällt, sollte er umgehend die Polizei verständigen.»

Die Kunden und sich selbst schützen

Wer in dieser Zeit versucht, ein Coiffuregeschäft anzurufen, glaubt nicht so recht daran, dass es eine Schattenwirtschaft gibt. Überall wird man von einem Tonband begrüsst und auf die spezielle Situation hingewiesen.

«Es ist asozial, wenn man die jetzige Lage auszunützen versucht und statt im Geschäft nun zu Hause die Kunden zu bedienen oder zu ihnen nach Hause zu gehen»,

findet Sandro Montonato von Coiffure Jugendstil in Buchs klare Worte. Als ebenso asozial empfindet er Kunden, die nun nach Terminen betteln.

Wie Melanie Küng von Hairdesign Melanie in Grabs erzählt, haben es einige Kunden durch die Blume versucht, sie zu einem Termin zu bewegen. «Zu ihrem und zu meinem Schutz lehnte ich das ab», betont Küng, dass sie sich von Beginn weg an die Bestimmungen gehalten hat.

«Meine Kunden reagierten positiv darauf und hatten Verständnis.»

Um entsprechenden Anfragen vorzubeugen, nutzte Montonato seinen Whatsapp-Broadcast für seine Kunden, den er vor einiger Zeit erstellt hat. Sofort nach der Bekanntgabe, dass auch Coiffuregeschäfte von den Ladenschliessungen betroffen sind, schickte er eine Videobotschaft. In dieser teilte er unmissverständlich mit, wie die Situation sei.

Nicht überall herrscht Optimismus

Doch keine Kunden bedeutet für alle Coiffuregeschäfte automatisch auch: kein Geld. «Mein Vorteil ist, dass ich keine Miete zu zahlen habe», sagt Sandro Montonato. Wie seine Berufskollegen auch hat er bei der AHV-Ausgleichskasse eine Entschädigung für den Erwerbsausfall angemeldet. Sein Geschäft sieht er trotz Coronakrise nicht in Gefahr und bleibt optimistisch. Er freut sich bereits jetzt darauf, wenn es in seinen Räumlichkeiten wieder rund läuft.

«Dann werde ich so schnell wie möglich alle happy machen.»

Nicht alle teilen diesen Optimismus, wie ein anderes Beispiel zeigt. Carmen Müller von Beauty-Trend in Buchs hat auch den Antrag auf Unterstützung abgeschickt und ihrem Vermieter geschrieben. «Ich habe von beiden Seiten noch keine Antwort erhalten. Ich glaube nicht so recht dran, dass wir unterstützt werden», blickt sie pessimistisch in die Zukunft.

Wie Melanie Küng festhält, sei ihr das Geld nicht so wichtig. Viel mehr fehlt ihr, dass sie ihre Leidenschaft nicht mehr ausleben darf. Zudem hinterlässt die Ungewissheit, ab wann sie wieder ihrer Tätigkeit nachgehen darf, ein ungutes Gefühl.

Viel Freizeit für kreatives Schaffen

Langeweile kennen aber weder Montonato noch Küng. «Ich bin nicht geschaffen fürs Nichtstun», sagt Melanie Küng. Neben der Kinderbetreuung samt Hilfe bei den Hausaufgaben ist sie voller Schaffensdrang.

«Ich bin ein kreativer Mensch. Nun renoviere ich das Kunden-WC. Ich habe zunächst entrümpelt, dann die Wände gestrichen, Bodenplatten verlegt und nun sind die Fugen dran – ich habe mir einiges an Arbeit aufgehalst.»

Vielseitig ist auch das Tätigkeitsgebiet von Sandro Montonato. Er hat viel Zeit, um seiner Leidenschaft als Maler nachzugehen. Ausserdem macht er im eigenen Studio Musik, räumt auf und verrichtet Gartenarbeit.

Dazu kommt doch noch ein bisschen Kundenkontakt – per Telefon. «Mir fehlt die Zeit, in der ich bei dir die Haare schneiden lassen kann», hat Montonato jüngst öfter von seinen Kunden gehört.

«Der Coiffuresalon ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlt»,

beschreibt er das gute Verhältnis zu seinen Kunden. Er glaubt auch, dass nach der Coronakrise die Wertschätzung der Menschen für die Coiffeure grösser sein wird. Weiter im Kreativmodus ist Küng. Für die ganz Verzweifelten, die auch jetzt nicht auf das Färben ihrer grauen Haare verzichten können, deponiert sie nach Absprache in ihrem eigenen Briefkasten das gewünschte Färbemittel. Take-away funktioniert also auch in der Coiffurebranche.