Schlossmediale Werdenberg bot ein musikalisches Gletscherquartett für alle Sinne Es war ein guter Entscheid, gleich zu Beginn der Schlossmediale das Konzert «Der goldene Westen» oder eben die Uraufführung des Gletscherquartetts ins Programm zu nehmen. Das Konzert war eindrucksvoll und bot ein echtes Erlebnis. Heidy Beyeler

Die vier Musikerinnen brachten in einer Komposition elektrische Zahnbürsten zum Klingen. (Bild: Heidy Beyeler)

Begrüsst wurden die Gäste im Aufgang zum Erdgeschoss von Sarah Maria Sun (Sopran) mit dem Gesangsstück «Es war» von Rolf Riehm.

Elektrische Zahnbürsten zum Klingen gebracht

Danach gaben vier Künstlerinnen mit vier elektrische Zahnbürsten den Beitrag Impos II zum Besten, der als Kompositionsauftrag der Schlossmediale Werdenberg realisiert worden ist.

Die Komponistin Manuela Kerer stellte anlässlich dieser Aufführung ihrer Zahnbürstenkomposition fest: «Jaja, sie klingen! Obertöne, Spektren, Klangfarben … Elektrische Zahnbürsten sind wunderbare Instrumente, man muss ihnen nur zuhören.» Naja: Den Besuchern bot dieser Auftritt immerhin etwas Besonderes – auch in choreografischer Hinsicht.

Begeisterung für zeitgenössische Musik

Dann ging es nach oben – zum eigentlichen Konzert. Die vier Musikerinnen Oal Sendecki (Violine), Ruth Gierten (Violine), Liese Mészár (Violo) und True Mészár (Violoncello) sind in der Schweiz aufgewachsen und haben sich vor fünf Jahren im Studium an der Hochschule für Musik in Luzern zum Kubus Quartett zusammengeschlossen.

Ihre Begeisterung gilt der zeitgenössischen Musik. Und diese Passion kam am Eröffnungskonzert der Schlossmediale vom Freitagabend sehr gut zum Tragen.

Als Sängerin und Solistin stand Sarah Maria Sun (Sopran) im Mittelpunkt. Sie begann mit einem Klassiker und interpretierte das Lied «Nur wer die Sehnsucht kennt» der Mignon von Goethes Roman Wilhelm Meister. Die Musik dazu komponierte Franz Schubert. Das Lied erzählt von einer tiefgreifenden Sehnsucht.

Uraufführung mit sehr aktuellem Themenbezug

Der Höhepunkt des Konzertes vom Samstagabend war dann doch die Uraufführung vom «Gletscherquartett» für Streichkonzert – komponiert von der Südtirolerin Manuela Kerer. Dieses Musikstück kann man nicht beschreiben – man muss es hören, man muss es erleben. Feinfühlig thematisiert die Komponistin das Schicksal der Gletscher anhand der Klimaschwankungen. Ein Thema, das wohl aktueller nicht sein könnte.

«Nicht umsonst wird der Gletscher als ‹Fieberthermometer des Weltklimas› bezeichnet»

hält Kerer zum Inhalt ihres Gletscherquartetts fest. Sie beschreibt in ihrem Werk die Gedanken zur Entstehung und zum Verfall eines Gletschers – in einer Zartheit, die den Musikerinnen viel abverlangt. Das gelang ihnen an der Uraufführung hervorragend; sie entlockten ihren Streichinstrumenten hauchfeine Klänge. Das war einfach genial. So schön kann zeitgenössische Musik sein!

«Goldener Westen» erwies sich als Illusion

Aber auch das «Amerikanische Quartett» von Antonín Dvorák hatte es in sich. Ein liebliches, freudiges Stück, das zum Träumen verführt. Dies sei ihm gelungen, «obwohl der Komponist enttäuscht war, dass sich bei seiner Ankunft in Amerika der Traum vom Goldenen Westen als Illusion erwies», hiess es in der Ankündigung zum Konzert.

Und so setzte Dvorák wohl seinen Traum mit der Sehnsucht nach Weite und nach dem Sommer musikalisch um.