Schlossmediale-Ausstellung zeigt die künstlerische Anziehungskraft des Goldes auf vielfältige Weise Die Schlossmediale glänzt mit Gold, sowohl in musikalischer Hinsicht als auch mit verschiedenen Facetten der Bildenden Künste, aber auch mit Begegnungen und Gesprächen mit Künstlern sowie spannenden Kinderprogrammen. An der Vernissage gab es eindrucksvolle Einblicke. Heidy Beyeler

Täuschend echt und faszinierend glänzend: Riesen-Diamanten aus Glas. (Bild: Heidy Beyeler)

An der Schlossmediale 2019 dreht sich seit Freitagabend bis am Sonntag, 16.Juni, alles um das vielbegehrte Edelmetall Gold.

Gold passt haargenau zu diesem altehrwürdigen Gebäude. Es winden sich unzählige Mythen und Geschichten um dieses Edelmetall. Es steht für Reichtum und Macht, strahlt Wärme aus und fasziniert die Menschen auf allen Kontinenten durch seinen Glanz.

Vom Blutgold bis zum goldenen Rennboliden

Nun hat es im Schloss Werdenberg Einzug gehalten. Künstlerinnen und Künstler aus verschiedenen Bereichen haben sich mit dem Thema Gold auseinandergesetzt. Das Blutgold wird vom kolumbianischen Fotografen Federico Rio im Rahmen der Ausstellung thematisiert.

Der goldene Ferrari aus Rettungsdecken. (Bild: Heidy Beyeler) Fritz Zorn alias Fritz Angst, porträtiert von Kurt Scheidegger. (Bild: Heidy Beyeler) In Gold gekleidet. (Bild: Heidy Beyeler) in Gold gekleidet. (Bild: Heidy Beyeler) Jedes der 18 Bilder von Kurt Scheidegger spricht Bände über das Leben von Fritz Zorn. (Bild: Heidy Beyeler) Kreuz und quer hat Kurt Scheidegger (links) seine Gedanken zu Fritz Zorn notiert. (Bild: Heidy Beyeler) Die künstlerische Leiterin Mirella Weingarten eröffnet die Ausstellung zur Schlossmediale mit viel Humor und Freude. (Bild: Heidy Beyeler) (Bild: Anja Köhler) Aus Stroh wird Gold, von Bernd Aury. (Bild: Heidy Beyeler) (Bild: Anja Köhler) (Bild: Anja Köhler) (Bild: Anja Köhler) (Bild: Anja Köhler) (Bild: Anja Köhler) (Bild: Anja Köhler) 15 Bilder Schlossmediale Werdenberg: «Gold» in verschiedensten künstlerischen Variationen

Im ersten Obergeschoss von Schloss Werdenberg treffen die Besucherinnen und Besucher mitten im grossen Raum auf ein riesiges Werk. Es ist ein Formel-1-Ferrari aus goldener Folie. Das verwendete Material ist wertvoll. Es schützt Menschen vor Unterkühlung, Nässe oder Wind – als Rettungsdecke. Die Folien wurden unter Anleitung des Künstlers in Zusammenarbeit von Helferinnen und Helfern so lange gefaltet, bis daraus eine Ferrari-Skulptur entstand.

Von «Goldwesen» über Stroh bis zu Miniaturen

Wer durch die Ausstellung schlendert kommt immer wieder an menschengrossen Gestalten vorbei, eingehüllt in goldene Gewänder. Die «Goldwesen» wurden von Kostümbildnerin Marion Steiner geschaffen. Beim Betrachten kommen einem Geschichten wie die Goldmarie aus dem Grimm-Märchen «Frau Holle» in den Sinn.

Die Installation Machina Caetano von Bernd Aury steht ganz oben im Turmzimmer des Schlosses. Sie versinnbildlicht, dass aus Stroh Gold entstehen kann.

Beim Durchstreifen der Ausstellung begegnen die Besucher immer wieder kleinen, schier unscheinbaren Miniaturen – natürlich aus Gold. Sie animieren dazu, sich auf die Schatzsuche zu begeben. Die Künstlerin Anna Kubelík hat insgesamt 13 solcher Figuren im Schloss verteilt.

Vom Gold «verschluckte Tränen»

Und dann ist da auch noch die Ausstellung mit Zeichnungen von Kurt Scheidegger, Geschäftsführer des Vereins Schloss Werdenberg «im Ruhestand». Er nennt die Sammlung seiner 18 Zeichnungen «Verschluckte Tränen».

Künstler Scheidegger skizziert das Leben von Fritz Zorn (eigentlich Fritz «Frederico» Angst) anhand des 1977 postum erschienenen autobiografischen Buches «Mars». Ein eindrückliches literarisches Werk, das sehr wohl mit Gold etwas zu tun hat. Fritz Angst ist an der Goldküste Zürichs als Kind einer Familie mit monetärem Wohlstand aufgewachsen. Das Gold hat ihm aber wenig gebracht. Was ihm fehlte war Zuwendung und Wärme.

Zeichnungen zwischen tiefgängig und oberflächlich

Die Zeichnungen von Kurt Scheidegger sind einzigartig, aufrichtig, vielsagend – ohne aufdringlich zu sein. Sie bilden einen Kontrapunkt zum Thema Gold und Glanz. Hier treffen die beiden Adjektive «tiefgängig» und «oberflächlich» aufeinander.

Deshalb empfiehlt es sich, den Gang durch die Ausstellung oben im Turm zu beginnen, um danach die eindrückliche Geschichte in Form von Scheideggers Bildern wirken zu lassen.