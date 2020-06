Schlager- und Rockfans können sich über ein kurzfristig organisiertes «Trostpflästerli»-Open-Air freuen Das Wochenende vom Schlager-Open-Air in Wildhaus fällt diesen Sommer aus. Simone und Michael Müller-Walt vom Hotel Hirschen wollen die Fans nicht auf dem Trockenen sitzen lassen. Sie organisieren einen kleinen Ersatz.

Die Hoteliers Simone und Michael Müller-Walt vor dem Eventchalet Max in Wildhaus. Adi Lippuner

«Wir hatten während der vergangenen Tage so viele Reaktionen, aber auch Absagen von Hotelgästen, die sich auf den Anlass in Wildhaus freuten. Kurzentschlossen haben wir ein, Trostpflästerli’ organisiert, damit die Fans doch noch in den Genuss von Musik unter freien Himmel kommen,» sagt Michael Müller vom Hotel Hirschen.

Als Austragungsort biete sich der Platz vor dem Eventchalet Max an. «Dort wird die Bühne aufgestellt, es gibt Stehtische und auch für Verpflegung und Getränke ist gesorgt.»

Eine Woche von der Idee bis zur Bewilligung

Dass der Bundesrat nun kurz vor der Durchführung vom Freitag 3. Juli und Samstag 4. Juli, die Regelungen gelockert hat, erleichtere die Durchführung, so der Hotelier. Insbesondere der Wegfall der 300-Personen-Regel macht das Ganze interessant. Das Paar sagt:

«Wir werden maximal 600 Personen auf den Platz lassen. Dabei sind die Vorgaben des Bundes, wie sie anfangs Juli gelten werden, einzuhalten.»

Speziell freuen sich Simone und Michael Müller, dass es gelang, innerhalb kurzer Zeit das Ganze auf die Beine zu stellen.

Von der Idee bis zum Erhalt der Bewilligung durch die Gemeinde verging genau eine Woche. «In dieser Zeit konnten wir auch die Künstler engagieren. Letzteres sei einfach gewesen, denn aktuell gibt es kaum Engagements und alle freuen sich, wieder auftreten zu können.»

Die ersten 100 Tickets sind reserviert

Wer beide Abende in Wildhaus geniessen will, kann sich einen Zwei-Tages-Pass leisten. Auch für Freitag oder Samstag gibt es Tickets, «die ersten 100 sind bereits reserviert», freut sich der Organisator.

«Wir sprechen einerseits Gäste an, die gerne ein Wochenende in Wildhaus verbringen wollen, aber auch Einheimische, die einfach traurig sind, dass das Schlager-Open-Air nicht stattfinden wird. Fest steht aber, das ist eine einmalige Sache, wenn kommendes Jahr wieder ein Schlager-Open-Air im Munzenriet stattfinden wird, gibt es bei uns keinen Konkurrenzanlass.»

Dirndl und Lederhosen in Wildhaus tragen

Dafür dürfen sich die Gäste auf weitere Leckerbissen freuen, ist doch ein «Wiesn-Anstich» für den 19. September geplant. «Das wird exakt an dem Tag sein, an dem das Münchner Oktoberfest gestartet wäre. So können die extra für den Grossanlass gekauften Dirndl und Lederhosen wenigstens im kleinen Rahmen in Wildhaus getragen werden», so Michael Müller. Der Hotelier will sein Eventchalet Max auch während der kommenden Zeit für Familienfeiern, Vereins- und Firmenanlässe zur Verfügung stellen.

«Der vergangene Winter war für uns erfolgreich und wir werden auch in der kommenden Zeit viele Gästewünsche erfüllen können,» sind sich die beiden Gastgeber einig.