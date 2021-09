Schiessen Wildhauser Junioren erreichen dritten Platz Am Samstag wurden in Goldach-Witen die Ostschweizer Liegend-Gruppenmeister Gewehr 50 m erkoren.

Die erfolgreichen Wildhauser Schützen: Jan Moser, Manuel Strübi, Damian Oehler, Selin Brauchli (von links). Bild: PD

An den Qualifikations-Heimrunden hatten elf Junioren und 36 Elite Gruppen teilgenommen, wovon sechs Gruppen bei den Junioren und 17 Elite Gruppen letztlich am Finaltag in Goldach um den Titel kämpfen konnten.

Schon nach der ersten Runde auf dem Podest

Am Morgen starteten die Junioren zum Wettkampf. Mit dabei im Starterfeld das Team Wildhaus mit Selin Brauchli, Jan Moser, Damian Oehler sowie Manuel Strübi. Die Bedingungen waren anspruchsvoll und forderten von den Athleten einiges ab, um möglichst gute Innenzehner zu erzielen.

Die Schützen von Mels setzten sich schon in der ersten Runde klar von der Konkurrenz ab und liessen sich in der zweiten Runde nicht mehr einholen. Im Gegenteil: Die Melser bauten den Vorsprung sogar noch aus und siegten mit 1606,5 Punkten vor Weissbach mit 1559,8. Die Wildhauser Junioren lagen nach der ersten Runde bereits auf dem dritten Platz. Mit der drittbesten Leistung im zweiten Umgang festigten sie den Podestplatz souverän und beendeten den Wettkampf mit dem Total von 1534,5 Punkten auf Platz drei.

In der Kategorie Elite nahm aus der Region das Team aus Grabs teil. Nach ansprechender Leistung in der ersten Runde, als man mit 1008,3 Punkten Platz acht belegte, fiel man mit 996,3 Punkten im zweiten Umgang zurück. Mit 2004,6 Punkten erreichte Grabs Rang 13. Es siegte Altstätten mit 2037,9 Punkten vor Neckertal mit 2036,8 Zählern sowie Weissbad mit 2034,9 Punkten. (pd)