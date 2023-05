Schiessen Vierter Kantonalmeistertitel: SG Tell schoss in Gams am präzisesten Die Schützengesellschaft Gams Tell reüssierte auf dem Schiesstand in Wil mit einer souveränen Leistung.

Das erfolgreiche Gamser Quintett: (von links) Peter Lippuner, Patrick Lenherr, Simon Eggenberger, René Kaiser und Roger Lenherr. Bild: pd

74 Fünfergruppen in drei Kategorien traten kürzlich in der Schiessanlage Thurau in Wil zur dritten Vorrunde der Schweizer Gruppenmeisterschaft 300m mit Kantonalfinal an. Im Feld A (Standardgewehre), mit 19 Gruppen, gewann die Schützengesellschaft Gams Tell 1 mit 1919 Punkten in zwei Durchgängen (vier Probe- und 20 Schüsse Einzelfeuer auf die Scheibe A10 in 100 Minuten) die dritte Vorrunde und damit auch den Einzug in den Final der besten sechs Gruppen.

Toggenburger Gastgeber auf dem zweiten Platz

Der Final bestand aus zwei Probe- und zehn Schüsse Einzelfeuer in 20 Minuten A10. Mit 487 Punkten gewannen die Werdenberger auch den Final: René Kaiser (99), Simon Eggenberger (98), Patrik Lenherr und Roger Lenherr (je 97) und Peter Lippuner (96 Punkte).

Dies vor Neckertal Sport (480) und St. Gallen Feldschützengesellschaft der Stadt (469). Mit ihrem Topresultat haben die Gamser Tell-Schützen nach 2018, 2019 und 2022 zum vierten Mal in Folge den Titel Kantonalmeister im Feld A klar gewonnen.

Weitere Werdenberger Teams am Start

Die weiteren Teilnehmer des BSV Werdenberg. Feld A: 6. Rang Final, Gams SG Tell 2, 461 Punkte: Alfred Sonderegger (95), Paul Kaiser (94), Hanspeter Lenherr (93), Dominik Gächter (90), Josef Lenherr (89). 15. Rang Buchs-Räfis SG 1, dritte Vorrunde (1826). Feld D: 13. Rang, Wartau SV 1 (1350), 27. Rang Buchs Räfis SG 3 (1300). Feld E: 12 Rang Gams SG Tell 1 (1318). (pd)