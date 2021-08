Schiessen Überragende Werdenberger Schützen: Dreifachsieg am Kantonalen Matchtag In der Kategorie A2 2-Stellung Standardgewehr Elite setzte sich Mario Scherrer (Buchs) vor Jan Kressig (Haag) und Roger Lenherr (Gams) durch.

Medaillengewinner am Kantonalen Matchtag (von links): Jan Kressig (Silber/Bronze), Mario Scherrer (Gold) und Roger Lenherr (Bronze/Silber). PD

(pd) Letzten Samstag führte der St. Gallische Kantonalschützenverband in der Schiesssportanlage Thurau in Wil den Kantonalen Matchtag durch. Dies in acht Gewehrkategorien 300 m sowie in drei Pistolenkategorien.

Das Programm bestand bei den Gewehrkategorien aus 60 Schuss auf die Scheibe A10. Dabei gewannen die Elite-Schützen des BSV Werdenberg gleich fünf Medaillen.

Bessere Kniend-Passe entschied über Gold

Dass drei Schützen aus demselben Verband eine Rangliste anführen, mag ja öfters mal vorkommen. Dass das Trio den Medaillensatz mit identischen 565 Punkten gewinnt (liegend und kniend je 30 Schuss), ist wohl eher seltener. Da die ersten beiden mit 13 Innenzehnern (IZ) zudem noch die gleiche Anzahl aufweisen, musste im Kampf um Rang eins die bessere Kniend-Passe herhalten.

Fazit: In der Kategorie A2 2-Stellung Standardgewehr Elite gewann Mario Scherrer (Buchs), der kniend 278 zu 274 Punkte gegenüber dem Zweitplatzierten aufwies, die Goldmedaille. Silber eroberte demzufolge Jan Kressig (Haag). Roger Lenherr, Gams, sicherte sich mit zehn IZ Bronze. Bereits auf dem fünften Rang von 16 Teilnehmern folgte René Kaiser (Gams) mit 555 Punkten (12 IZ).

In der Kategorie A1 Liegend Freigewehr Elite doppelten Lenherr und Kressig nach, wobei sie die Plätze tauschten. Mit 590 Punkten (24 IZ) gewann der Gamser Silber, derweil der Haager mit 588 Punkten (25 IZ) Bronze holte.