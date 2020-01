Schiebetür «auf unbekannte Weise» aktiviert und in Sarganser Ladenlokal eingebrochen Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ist eine unbekannte Täterschaft in ein Ladenlokal in der Grossfeldstrasse eingebrochen.

Die Täterschaft durchsuchte diverse Möbel. Symbolbild: Kapo

(kapo/wo) Der Täterschaft gelang es auf unbekannte Weise, den Bewegungsmelder der Schiebetür zu aktivieren und so die Tür zu öffnen, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Anschliessend brach sie diverse Möbel auf und durchsuchte diese. Die Täterschaft flüchtete in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen zum Deliktsgut laufen. Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.