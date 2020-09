Schädling aus Nordamerika: Der Maisanbau in der Region Werdenberg wird nächstes Jahr eingeschränkt Im Rahmen der Überwachung von Schaderregern ist in diesem Jahr an fünf Fallenstandorten im Rheintal und Werdenberg erneut der Maiswurzelbohrer aufgefunden worden. Von den Massnahmen, die der Kanton beschlossen hat, sind alle sechs Werdenberger Gemeinden betroffen.

In Maisfeldern im Rheintal ist der Schädling Maiswurzelbohrer gefunden worden.





Bild: Dennis Kalt

(wo) Dieser aus Nordamerika stammende Schädling mit grossem Schadenpotenzial wurde in St. Gallen bereits 2019 entdeckt. Der Schädling Maiswurzelbohrer stammt aus Nordamerika und verursacht dort bedeutende Schäden. Der Käfer legt im Herbst seine Eier in bestehenden oder bereits abgeernteten Maisfelder ab.

Die Larven schlüpfen im nächsten Frühjahr/Frühsommer und machen ihren Reifungsfrass, indem sie die Wurzeln der Maispflanze fressen. Da die Larve auf Mais angewiesen ist, lässt sich mit einer Fruchtfolge eine geeignete Bekämpfungsstrategie gegen den Käfer führen.

2019 erstmals gefunden

Im vergangenen Jahr wurde der Schädling erstmals gefunden, in diesem Jahr ist er nun im ganzen Rheintal und Werdenberg präsent, hält der Kanton in einer Medienmitteilung fest. Gemäss Richtlinie des Bundes zur Verhinderung der Ausbreitung ist in einem Radius von zehn Kilometern, um den Fallenstandort zwingend eine Fruchtfolge einzuhalten.

Das Landwirtschaftsamt hat deshalb eine Allgemeinverfügung erlassen. Auf dem ganzen Gebiet der politischen Gemeinden Wartau, Sevelen, Buchs, Grabs, Gams, Sennwald, Rüthi, Oberriet, Eichberg, Altstätten, Marbach, Rebstein, Balgach, Diepoldsau, Widnau, Berneck, Au und St. Margrethen, Pfäfers, Bad Ragaz, Vilters-Wangs, Sargans sowie auf einem Teilgebieten von Mels und Rheineck ist es auf Flächen, auf denen im Jahr 2020 Mais angebaut wurde, verboten, im Jahr 2021 erneut Mais anzupflanzen.