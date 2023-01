Schaan/Mauren Die Unfallstelle verlassen: Unbekannter Lenker verursacht Sachschaden in unebekannter Höhe und flüchtet Am vergangenen Samstag haben sich in Liechtenstein zwei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden ist. Beim Hilti-Kreisel geriet der Fahrzeuglenker auf die dort befindliche Verkehrsinsel und kollidierte mit den angebrachten Wegweisern. In der Folge verhielt sich der Lenker pflichtwidrig und verliess die Unfallstelle

Wegweiser umgefahren und abgehauen: Unfall in Liechtenstein. Bild: PD

In Schaan fuhr ein unbekannter Lenker nachts mit seinem Personenwagen auf der Feldkircherstrasse in südliche Richtung. Beim Hilti-Kreisel geriet der Fahrzeuglenker auf die dort befindliche Verkehrsinsel und kollidierte mit den angebrachten Wegweisern. In der Folge verhielt sich der Lenker pflichtwidrig und verliess die Unfallstelle, ohne sich beim Geschädigten oder der Landespolizei zu melden. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe, heisst es in einer Medienmitteilung.

Im gleichen Zeitraum fuhr ein ebenfalls unbekannter Lenker mit seinem Fahrzeug in Mauren in Richtung Dorfzentrum. Kurz vor der Verzweigung Ziel/Weiherring geriet der Fahrzeuglenker rechts über den Fahrbahnrand hinaus und kollidierte mit zwei Eisenpfosten. Auch hier verhielt er sich pflichtwidrig, indem er die Unfallstelle verlies, ohne sich beim Geschädigten oder der Polizei zu melden. (pd)