Schaan/Buchs Die Digicube AG verlegt ihren Hauptsitz auf die andere Seite des Rheins Die Digitalagentur Digicube mit 24 Mitarbeitenden ist ab diesem Monat an der neuen Adresse im alten Riet in Schaan tätig. Zuvor war sie rund viereinhalb Jahre in Buchs tätig.

Der neue Hauptsitz im Fürstentum Liechtenstein: Die Buchser Digicube AG zügelt nach Schaan. Bild: PD

Der Standort Buchs bleibt allerdings erhalten, «denn hier haben wir unsere Wurzeln», sagt Geschäftsleiter René Müller (Sevelen).

«Das Wachstum innerhalb der Gruppe hat im letzten Jahr gezeigt, dass in Buchs künftig mehr Räumlichkeiten zur Verfügung stehen müssen. Innerhalb der Gruppe sind wir aufgrund unserer Tätigkeit und als jüngstes Unternehmen sicherlich am zügelfähigsten. In Kombination mit einem Investment der Gruppe in eine Liegenschaft in Schaan hat das zu diesem Schritt geführt.»

«Der perfekte Moment» für den Umzug

Die Digicube AG ist Teil der HFH Gruppe, zu welcher auch die Buchser Traditionsunternehmen Kibernetik AG (80 Mitarbeitende) und Coldtec AG (50 Mitarbeitende) gehören. Tätig ist die Firma im Bereich Websites, Online-Shops sowie Digital- und Social-Media-Marketing.

Mitgründer und Verkaufsleiter Manuel Zangger (Buchs) sagt:

«Nach viereinhalb Jahren ist es für uns ein weiterer Meilenstein. Ein positiver Aspekt ist auch, dass sich mit unserem Umzug im Verkaufsgebiet auf der anderen Seite des Rheins neue Chancen eröffnen.»

Als stark wachsendes Unternehmen habe man die Kundschaft in den letzten vier Jahren stets in den Fokus gestellt, «um uns selbst haben wir uns aber nur selten oder nicht im gewünschten Mass gekümmert», so René Müller weiter.

Den Umzug nach Schaan bezeichnet er als «perfekten Moment, um dem eigenen Auftritt neues Leben einzuhauchen, on- und offline natürlich».

Neben Buchs und Schaan ist die Digicube AG auch noch mit einem Büro in Skopje (Nordmazedonien) in ihrem Business tätig. (pd)