Schaan Velofahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto In Schaan ereignete sich am Freitag ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto. Eine Person wurde verletzt.

Der Fahrradfahrer stiess mit dem Auto zusammen und verletzte sich. Bild: Landespolizei

(lpfl/wo) Gegen 12.30 Uhr war ein Autofahrer auf der Nebenstrasse ‘Im Rietacker’ in nördliche Richtung unterwegs und bog dann rechts in die Industriestrasse ein. Dabei kam ihm ein Fahrradfahrer entgegen und stiess ungebremst mit dem Auto zusammen. Durch die Kollision wurde der Fahrradfahrer am Auto vorbeigeschleudert und kam auf der Industriestrasse zu liegen.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde er mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Dies teilt die Landespolizei mit.