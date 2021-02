Sax Seltenes Ziegenglück in Martin Heebs Stall: Strahlenziege gebar Vierlinge Martin Heeb ging mit der tragenden Ziege Lena durchs Dorf spazieren. Das hat sich bewährt. Die Ziege gebar Vierlinge. Dies ist aber nicht die einzige Mehrfachgeburt bei Martin Heeb.

Martin Heeb freut sich über die seltene Mehrfachgeburt. Heidy Beyeler

Heuer geniesst der passionierte Ziegenzüchter Martin Heeb das seltene Glück beim Ziegennachwuchs. Er ist stolz auf seine Zuchterfolge. Seine sieben Bündner Strahlenziegen haben insgesamt 16 Zicklein zur Welt gebracht. Neben den Vierlingen gebar eine weitere Ziege Drillinge, vier Ziegen warfen Zwillinge und eine Ziege beliess es bei einem Zicklein. Alle sind wohlauf und gedeihen prächtig.

Fünf Monate lang trägt die Mutterziege ihre Frucht, bis die Zicklein zur Welt kommen. Martin Heeb hat erkannt, dass bei der fünfjährigen Ziege Lena eine gröbere Mehrgeburt ansteht. In den letzten Wochen und Tagen ging er deshalb täglich mit Lena im Dorf spazieren, damit sie sich weiterbewegen konnte. Er sagt:

«Ja, ich bin von einigen Mitbürgern schon schräg angeschaut worden, wenn ich meine Runde mit der Ziege Lena durchs Dorf drehte. Es hat ihr aber gutgetan.»

Diese Praxis hat sich bewährt, wie man bei den jetzt einmonatigen Vierlingen draussen beobachten kann. Noch sind sie noch etwas scheu, aber dennoch munter und gesund.

Nicht allen war der Spaziergang genehm

Dass der tägliche Spaziergang mit seiner Ziege Lena nicht allen Bürgern genehm war, zeigte sich, als Martin Heeb von einer Passantin ziemlich harsch angegangen wurde mit den Worten: «Spinnst du eigentlich, mit dieser Geiss durchs Dorf zu ziehen?» Diese Bemerkung hat dazu geführt, dass Martin Heeb antwortete:

«Auch schwangere Frauen werden von ihren Partnern auf Spaziergängen begleitet.»

Die etwas grösseren Zicklein sind neugierig auf den Besuch. Heidy Beyeler

Martin Heeb (49) hat die Liebe zu den Geissen im Alter von 16 Jahren gefunden. Vor 30 Jahren trat er dann der Ziegenzuchtgenossenschaft, ZZG Gams, bei. Er entschied sich für die Rasse Bündner Strahlenziegen, denen er bis heute treu geblieben ist – mit Erfolg, wie man sieht. Er nahm regelmässig an Ziegenausstellungen teil und punktete immer wieder in den vordersten Reihen oder wurde mit dem ersten Rang beim Mutter-Tochter-Wettbewerb prämiert.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer

Martin Heeb wurde mehrfach mit Schellen und Stühlen in der Markthalle Wattwil für eine gute Zucht ausgezeichnet. Seine Zuchtarbeit mit den Strahlenziegen beweist den Erfolg seiner gesunden Tiere.

«Das wäre doch jetzt gerade der Höhepunkt, wenn ich mit diesem Ergebnis an der Jubiläumsfeier der Gamser Genossenschaft auftreten könnte», hofft Martin Heeb. Er befürchtet allerdings, dass die Feierlichkeiten wegen Corona nicht wie geplant im April – am Ostermontag–stattfinden wird. Ein kleiner Schimmer der Hoffnung ist allerdings noch präsent nach dem Motto:«Die Hoffnung stirbt zuletzt». Martin Heeb fügt an:

«Jetzt habe ich so viel Glück gehabt mit meinen Geissen, dass es das Beste wäre, was mir passieren könnte.»