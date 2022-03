Sax 62 Jahre Vorstandsarbeit geleistet: Gleich drei Mitglieder erhalten Ehrung an der Hauptversammlung von Gastro Heidiland Drei langjährige Vorstandsmitglieder wurden an der Hauptversammlung von Gastro Heidiland zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Präsident Urs Kremmel (rechts) ernannte Thomas Gassner und Eliane Leu zu Ehrenmitgliedern. Bild: Corinne Hanselmann

«Die Coronamassnahmen, die uns auferzwungen wurden, haben uns in unserer Tätigkeit als Gastgeber in jeder Hinsicht stark strapaziert», sagte Urs Kremmel, Präsident des Regionalverbandes Hotellerie und Restauration, Gastro Heidiland, am Montag an der Hauptversammlung. Wie wirksam die Unterstützung von Bund und Kanton war, das werde die Zukunft zeigen. «Der Kantonalverband und Gastro Suisse haben einen enormen Einsatz geleistet und grösstenteils hervorragende Arbeit gemacht», betonte er.

In den vergangenen Monaten sei auch viel Zeit geblieben, um einerseits das Leben zu geniessen, sich andererseits aber auch mit sich und dem Betrieb auseinanderzusetzen, die Tätigkeiten zu hinterfragen und sich Gedanken über Veränderungen, Optimierungen und Innovationen zu machen.

Ehrenmitgliedschaft nach langjähriger Arbeit

49 Personen, davon 23 Stimmberechtigte, trafen sich im Restaurant Schlössli in Sax zur Hauptversammlung. Der Sennwalder Gemeindepräsident Betrand Hug überbrachte Grussworte und stellte die Gemeinde kurz vor. Er bedankte sich «für das Durchhalten in dieser Zeit».

Die Jahresrechnung 2021 von Gastro Heidiland schloss mit einem Gewinn von rund 5500 Franken ab. Das Vermögen betrug per Ende 2021 rund 41600 Franken.

Beim Traktandum Ehrungen schlug der Vorstand der Versammlung vor, drei ehemaligen langjährigen Vorstandsmitgliedern die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen. Eliane Leu (Restaurant Tandem, Sargans) war zwölf Jahre lang Vizepräsidentin. Thomas Gassner (Restaurant Seehus, Quinten), war während 25 Jahren Kassier. Ebenso lang war Urs Gassner (Hotel Bahnhof, Flums) Beisitzer im Vorstand. Er hatte sich für die HV entschuldigt. Mit Applaus stimmte die Versammlung dem Antrag zu.

Region in Kantonalverband nicht mehr vertreten

Anwesend war auch Walter Tobler, Präsident Gastro St.Gallen. Er informierte über Aktuelles aus dem kantonalen Verband und erzählte von Verhandlungen rund um die Härtefallgelder. Walter Tobler sagt:

«Die entsprechende Regelung des Kantons St.Gallen war mit Sicherheit eine der besten in der Schweiz.»

In der allgemeinen Umfrage meldete sich ein Anwesender zu Wort. Ihn stört, dass die Region Werdenberg/Sarganserland im Vorstand des kantonalen Gastroverbandes nicht mehr vertreten ist, seit Urs Kremmel zurückgetreten ist. Kantonalpräsident Walter Tobler begegnete: «Wir nehmen gerne Leute in den Vorstand auf, die mitarbeiten wollen.» Das Schwierige sei, Leute zu finden, die das gerne machen.

Nach rund einer Stunde war die HV zu Ende. Nach dem Inputreferat eines Hoteldirektors lud Gastro Heidiland zu einem Apéro riche ein.