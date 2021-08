Social-Media «Saturday.and.Sunday» luden Tiktoker zu Treffen im Heidiland ein Tiktok ist die derzeit wohl angesagteste Social-Media-Plattform. Sie lebt von kreativen und unterhaltenden Kurzvideos ihrer Nutzer. Zum ersten Mal in diesem Rahmen trafen sich die Grössen der Schweizer Tiktoker-Szene für drei Tage in der Ferienregion Heidiland, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Social-Media-Szene unter sich: Einflussreiche Schweizer Tiktoker trafen sich für drei Tage in der Region Heidiland. Bild: Saturday.and. Sunday

(pd/wo) Eingeladen zum ersten Schweizer Tiktok Meet hatten «Saturday.and.Sunday», die mit 1,1 Millionen Followern selbst sehr erfolgreich auf Tiktok unterwegs sind und in Buchs wohnen. Insgesamt sieben weitere einflussreiche Schweizer Tiktokerinnen und Tiktoker sind dem Aufruf gefolgt. Zu ihnen gehörte mit Thispronto auch der aktuell grösste Tiktoker der Schweiz, dessen Account zwölf Millionen Leute folgen. Weiter waren die Tiktok-Accounts Aditotoro, Kris8an, Nathistyle, Jess.amWeg, Maelo und Loris Zimmerli dabei.

Blieben nicht lange unentdeckt: Am Tiktokmeet wurden auch Selfie-Wünsche von Fans erfüllt. Bild: Saturday.and. Sunday

Wakesurfen, Berg-Erlebnis und «Night-Swimming»

Da die Ferienregion Heidiland vor der Haustüre von «Saturday.and.Sunday» alias Loredana und Kilian Bamert liegt, war die Frage nach der Wunschkulisse für das erste kreative Zusammentreffen dieser Art rasch beantwortet. Gleichzeitig suchte man bei Heidiland Tourismus schon länger nach Möglichkeiten, erste Erfahrungen mit der noch jungen Social-Media-Plattform zu machen, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Heidiland Tourismus übernahm deshalb gemeinsam mit seinen touristischen Partnern die Rolle des Gastgebers und organisierte für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer drei abwechslungsreiche Tage im Grenzgebiet der Kantone St.Gallen und Graubünden. Im Zentrum des Tiktok Meets im Heidiland stand für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neben dem fachlichen und persönlichen Austausch auch das gemeinsame Produzieren von Content. Das vielseitige Freizeitangebot vor Ort bot dabei den Rahmen für die nötige Kreativität. Wakesurfen auf dem Walensee stand ebenso auf dem Programm wie Rodeln am Flumserberg, Mountain-Cart-Fahren am Pizol oder ein exklusives «Night-Swimming» im 36,5°C warmen Thermalwasser in der Tamina Therme in Bad Ragaz.

Voller Einsatz: Content produzieren unter erschwerten Bedingungen auf den Mountaincarts am Pizol. Bild: Saturday.and. Sunday

Vorreiter in Sachen Social Media

Mit der Austragung des ersten grossen Tiktoker-Treffens in der Schweiz bleibt Heidiland Tourismus seiner Linie treu, sich als kleine Organisation nicht vor innovativen Wegen zu scheuen. «Wir waren schon früh auf Instagram aktiv und haben 2014 als eine der ersten Tourismusorganisation in der Schweiz ein Instameet organisiert», erinnert sich Adrian Pfiffner, Leiter Unternehmenskommunikation bei Heidiland Tourismus zurück. Dass man diesen Weg nun fortführe und so erste Erfahrungen mit der noch jungen Social-Media-Plattform Tiktok sammeln könne, freue die Tourismusorganisation deshalb umso mehr.