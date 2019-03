Schwimmerin Saskia de Klerk sichert sich an den Langbahn-Schweizer-Meisterschaften die Bronzemedaille An den Langbahn-Schweizer-Meisterschaften in Uster erreicht die Athletin des SC Flös Buchs Platz drei über 50 Meter Freistil.

Die erfolgreiche Flöser Delegation mit Tara Lukic, Laura Rohrer, Saskia de Klerk, Karoly von Törös und Benjamin Menzi. (Bild: PD)

Am Wochenende wurden in Uster die Langbahn-Schweizer-Meisterschaften ausgetragen. Saskia de Klerk vom SC Flös ergatterte sich mit der hervorragenden Zeit von 26,76 Bronze hinter Nina Kost vom SC Uster Wallisellen (25,07 – neuer Schweizer Rekord) und Carina Patt von Limmat Zürich (26,50).

Die mit 29 Jahren älteste Schwimmerin im Feld überzeugte mit einem blitzschnellen Start und starkem Finish. Seit Anfang Jahr trainiert sie mit Karoly von Törös, dem neuen Cheftrainer des Vereins. Er hat ihr in den vergangenen drei Monaten den letzten Schliff gegeben.

Über 50 Meter Brust in den Top 100 Europas

Über 50 Meter Brust belegte de Klerk mit einer neuen persönlichen Bestzeit (33,19) den vierten Rang – 0,04 Sekunden fehlten ihr zur zweiten Bronzemedaille. Bemerkenswert ist, dass sie mit dieser Zeit nun zu den Top 100 Europas (Platz 95) über 50 Meter Brust gehört. Diese Leistung wird durch die Tatsache aufgewertet, dass Saskia de Klerk im Gegensatz zur Konkurrenz mit eingeschränkter Wasserzeit, einem Vollzeit-Job und im Vergleich zu grossen Schweizer Schwimmclubs mit relativ wenig Infrastruktur zurechtkomme.

Nachwuchs sammelte wertvolle Erfahrungen

Ein neuer Clubjahrgangsrekord gelang dem 15-jährigen SM-Rookie Benjamin Menzi über 50 Meter Brust. Für ihn, Laura Rohrer und Tara Lukic ging es aber in erster Linie darum, möglichst im Bereich ihrer persönlichen Bestleistungen zu schwimmen und wertvolle Erfahrungen an einer offenen Meisterschaft zu sammeln. Dieses Wissen nehmen sie an die nächsten Wettkämpfe mit.

Rohrer möchte ihren Traum, Teilnahme mit Liechtenstein an den Kleinstaatenspielen, weiter verfolgen. Menzi steht im April mit dem Ostschweizer Team am Schweizer Jugendcup im Einsatz. Für Lukic gilt es, in den nächsten Monaten Limiten für die Schweizer Nachwuchsmeisterschaften abzuliefern. (mw)